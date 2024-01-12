重慶男童失蹤6天被困排水管獲救　內媒：管道直徑40cm垂直於地面

失蹤6天的重慶9歲男童張某某，1月11日在一排水管道內被尋回，後送院救治，無生命危險。

《極目新聞》介紹，困住男童的排水管道直徑40厘米，近乎垂直地面，離地將近6米高，遠離住宅區，目前尚未知他在此處被困多久。



男童母親張女士介紹，1月5日下午，兒子因不做作業與家人爭執，後離家出走。當晚她報警求助，警方、家人及村民等在後山及大街尋人未果，由於男童出走的方向是監控盲區，無法看到方向。張女士一家在事發地張貼尋人啟事，並在網上發布消息求助。

重慶警方介紹，接到失聯者家屬報案後，警方派出過百名警員、4隻警犬及無人機等人力物力，並連續多天不間斷搜尋。

1月11日，當地派出所搜查人員在巴南華熙體育館對面一涵洞上方搜尋時，意外發現涵洞下方的排水管道處疑似有人影晃動，後在排水管道處看到一小孩上半身被卡在管道中，下半身裸露在排水管道外無法動彈。經確認，被困者正是失蹤6天6夜的男童張某某。

急救人員及消防救援人員到場後，發現排水管洞口窄，強行拖拽會傷害男童，於是決定採用破拆排水渠的方式將他救出。經醫院救治，男童生命體征平穩，正在醫院接受進一步觀察。

報道指，男童被困處遠離住宅區，最近處是50米開外的殯儀場所，很難讓人發現情況。他困於一隧道洞口的排水管道，直徑40厘米，近乎垂直地面，管道有將近6米高。事後，當地已將該條排水管道上方洞口用鋼筋焊起，附近另一個排水洞口同樣被焊上鋼筋防護網。