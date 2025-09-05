清遠7歲女童疑被泳池排水口吸入不幸身亡　官方成立聯合調查組

近日，廣東清遠市清城區保利天匯熙園小區泳池發生一起悲劇，一名7歲女童疑因被泳池排水口吸入不幸身亡，事件引發廣泛關注。



網傳監控畫面顯示，三名兒童在泳池一角玩耍時突發事故，其中一名女童突然從畫面中消失，另外兩名兒童試圖施救未果。隨後，家長、小區保安及泳池安全員趕到現場，一名家長抱著孩子離開，另一名孩子也隨之離去，畫面中未見第三名女童身影。另一段夜間畫面顯示，消防車停在泳池邊，消防人員挖開路面進行救援。有網友稱，救援人員動用挖掘機至深夜才找到女童遺體，確認為一名7至8歲女孩。

三個孩子游到泳池一角。（瀟湘晨報）

隨後涉事小孩不見蹤跡。（瀟湘晨報）

9月5日，清城區應急管理局工作人員向內媒確認，事故導致一名7歲女童不幸身亡。事發後，街道辦事處第一時間與家屬溝通，展開善後工作。政府於事發三天內成立聯合調查組，目前事故原因仍在調查中，調查報告將於結束後公開公示。

內媒聯繫東城街道辦事處，工作人員表示事件已於數日前處理完畢。清飛社區居委會稱，派出所已介入，案件已結案。東城派出所建議聯繫清城區公安分局宣傳部門，但分局工作人員表示無法核實內媒身份，暫不透露詳情。

消防挖開泳池邊的路面救援。（瀟湘晨報）

網傳消息稱，事發後清遠市一體育公司發布通知，自8月30日起，清城區所有游泳場所停業進行安全隱患排查。內媒走訪涉事小區附近該公司門店，工作人員表示泳池屬小區物業管理，與公司無關，安全排查已於當天完成，無異常，泳池計劃於9月8日重新開放，目前正進行換水。清城區文旅體育局工作人員則稱對事故及排查詳情不清楚，不便回應。