湖南一屋苑升降機故障多人被困　49歲女住戶脫困時墮𨋢槽身亡

6月10日，湖南永州祁陽市有屋苑的升降機故障，多人被困，一名49歲女住戶試圖脫困時墮入𨋢槽（電梯井），次日因傷重不治，家屬質疑物業管理公司救援不當。6月16日，該屋苑物業管理公司工作人員表示，警方正在調查，他們正在積極配合警方，等待責任認定。



被困半小時 女住戶跳出升降機時不慎墮亡

涉事的故障升降機。（極目新聞）

救援現場。（極目新聞）

綜合《極目新聞》、《現代快報》報道，死者女兒吳女士反映，她家住在祁陽市橄欖佳苑小區某棟25層。6月10日下午5時許，她和母親黃女士乘升降機回家，當時升降機內還有多名住戶。

吳女士稱，升降機上升後不久就發生故障，從2層往下滑，在1層和2層之間卡住，距離1層 地面約一米多高，所有被困者都很著急，「我們趕緊按救援按鈕，等了約30分鐘，前後按了3次救援鍵才來了一個保安」。

她表示，保安拿鑰匙打開升降機門，但並未告知機廂（又稱轎廂）與地面之間有高度差。其中一名被困住戶跳下去後，將旁邊的消防櫃放在機廂邊緣，母親緊隨跳下，但踩到消防櫃時，不慎連人帶櫃跌落𨋢槽，她立即跳到1層地面，撥打救援電話。

受損的消防櫃。（極目新聞）

由於𨋢槽很深，吳女士的母親受傷嚴重，在醫院搶救20小時後仍不幸去世。據永州市中心醫院冷水灘院區的CT診斷報告單顯示，黃女士6月10日晚上8時46分接受檢查，面顱多處骨折，兩根肋骨局部骨皮質中斷。

黃女士受傷嚴重，在醫院搶救20小時後不幸去世。（新京報）

吳女士質疑物業管理公司救援不專業，事發後沒有攜帶梯子等工具方便被困人員離開，也沒有提醒安全風險。至今事件未得到妥善處理。

承辦商稱對事故無責任 警方介入調查

負責該屋苑升降機維修保養的永州華榮電梯有限公司維保人員介紹，當天到場時，黃女士已墮進𨋢槽，他立即協助救人。他表示，升降機發生緊急情況時應由專業人員來處理，「保安無權打開電梯。電梯困人並不罕見，只要按操作流程來處理，不可能出事」。

另一名負責人文先生表示，黃女士意外去世「不是電梯本身的故障造成的，而是救援失誤造成的」，公司參與了後續協調處理，但對事故沒有責任。

救援現場。（新京報）

6月16日，屋苑物業管理公司的工作人員表示，對於吳女士質疑物業管理公司救援不當的說法，他們確實有責任，當地公安正在調查。他們也在積極配合警方，等待責任認定。