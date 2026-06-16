36歲父參加幼稚園迷你馬拉松猝死　家屬批園方未買保險：要求賠償

5月30日，陝西商洛市柞水縣城區第一幼稚園在「六一兒童節」前夕組織「親子迷你馬拉松」活動，36歲的父親董端在陪跑途中突然倒地，經搶救無效死亡。該幼稚園一名盧姓負責人證實，此事警方已排除刑事案件。截至目前，當地公安、教體、衛生等部門已對事件展開調查處理。



跑步過程突發倒地 妹妹發聲：哥哥生前是一名熱心的人

董端與大兒子參加「親子馬拉松」，這成了父子最後一次互動。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，5月30日上午，柞水縣城區第一幼稚園舉辦第四屆親子迷你馬拉松活動。活動地點設在幼稚園院內及外河休閒長廊，全園幼兒及家長參與，每名幼兒由一名家長陪同，按大、中、小班設置不同路線，大班組的路線最長。據悉，董端是一名單親父親，離異後與前妻共同撫養兩名孩子。事發當天，他陪同上大班的大兒子參賽，前妻胡女士則陪同上中班的小兒子跑步。

據董端的妹妹董瑞回憶，她看了事發時的閉路電視，上午8時21分，哥哥突然捂住胸口，走了兩步後倒地。「他是在跑步過程中突然不舒服，然後倒下的。」董瑞介紹，當天大班組路程5公里左右，大部份路段為河堤健身步道。8時27分，醫務人員趕到，採取急救措施後將董端送往醫院搶救，但最終未能挽回他的生命。

董端生前與兩個孩子合影。（紅星新聞）

董瑞透露，哥哥生前是一名熱心的人，「前年還參與了一次見義勇為的行動，並且之前連續5年為兒童基金捐款。」

家屬質疑園方做法 園方曾發布參賽聲明但當事人未簽字

據柞水縣人民醫院急診科門診病歷表明，董端的既往病史描述「低血糖病史；心臟病病史；具體不詳」。家屬提供的《居民死亡醫學證明（推斷）書》顯示，董端的死亡原因為「猝死」。

《居民死亡醫學證明（推斷）書》顯示，董端死亡原因為「猝死」。（紅星新聞）

妹妹董瑞表示，哥哥有高血壓，但此前並無明確的心臟病史。她對幼稚園在活動組織中的做法提出了幾點質疑：園方在賽前未要求參賽家長提供體檢報告或健康證明，也未為參賽人員購買任何意外傷害保險。此外，家屬認為園方應急預案缺失，定點救護車距離事發地約500米，但未能及時發揮作用，導致董端錯過了「黃金四分鐘」救援窗口。

此前，幼稚園發布的《活動邀請函》中有一份《柞水縣城區第一幼稚園第四屆親子迷你馬拉松自願參賽選手聲明》，內容明確寫道「本人同意對於非組委會原因造成的傷害、死亡或其它任何形式的損失無權索求任何形式的賠償。」「身體不適者（心臟病、癲癇病、高血壓等症狀者）或不適宜進行激烈運動者請不要參加長跑活動。」但董瑞稱，這份聲明是孩子外婆簽的，哥哥董端並沒有簽字。

園方曾發布參賽聲明但當事人未簽字。（微信公眾號）

警方排除刑案 雙方溝通無果 多部門介入調查

柞水縣城區第一幼稚園負責人證實，此事警方已排除刑事案件。而對於家屬所質疑的園方在活動組織中存在問題，未買保險、救援不力等，對方未作回應。

柞水縣城區第一幼兒園2025年舉辦的律動操展示活動。（微信公眾號）

家屬呼籲，當地相關部門應對全縣教育機構開展「校外活動安全」專項整治，叫停無安全保障的體育類親子活動，避免類似慘劇發生，同時追究相關責任人的失職責任，對董端的死亡做出合理賠償。

截至目前，當地公安、教體、衛生等部門已經對事件展開調查處理。事發後，當地相關部門組織雙方進行了多次溝通，但是在責任劃分和死亡賠償上未達成共識。