貴陽餐廳石桌斷裂女童臉受傷留疤　家長索賠老闆竟諷：去韓國整容

前段時間，貴陽的王女士帶着孩子在觀山湖區的一家麪包餐廳就餐時，餐桌大理石突然斷裂，導致孩子面部被磕傷。



王女士表示，當時小朋友很規矩地坐在餐桌邊，結果大理石突然就垮塌了，小朋友的臉就直接撞擊在斷裂的大理石桌面上。

貴陽的王女士帶着孩子在一家麪包餐廳就餐時，餐桌大理石突然斷裂，導致孩子面部被磕傷。（截取自微信視頻號@百姓關注）

王女士表示女兒受傷後臉上留下一道長疤：

王女士稱，經醫院檢查，孩子雖然目前身體並無大礙，但臉上有一條很長的疤痕，因此她要求商家承擔孩子的檢查費用以及後續所有的治療費用。

這家店的負責人則表示，店裏的餐桌並不存在質量問題，並且向記者提供了餐桌的質檢報告。店家稱：「小朋友有跳躍的動作，重心不穩撞上去，整個重心往前用力一壓，大理石所以才斷裂的。」

這家店的負責人向記者提供了餐桌的質檢報告。（截取自微信視頻號@百姓關注）

這位負責人告訴記者，無論餐桌是否存在質量問題，既然孩子是在店內受傷的，本着負責任的態度，由店員陪同孩子前往醫院進行檢查，並且支付了所有檢查費用。

王女士表示，店家曾發訊息說讓她帶孩子去韓國，韓國的整容項目好，你帶孩子去韓國整容。如此陰陽怪氣的諷刺，完全不能接受。

王女士表示，店家曾發訊息陰陽怪氣的諷刺。（截取自微信視頻號@百姓關注）

對此，這位負責人坦言，她確實說過，但也是有原因的：「她在我的店裏面大呼小叫，影響正常經營。還威脅我的店員，說一定要把我們家搞垮。」

麪包店負責人王女士表示，她現在暫時無法當面與孩子家長協商處理此事，但會指派店員向對方表示歉意和安慰，並且承諾會承擔傷者所有的後續治療費用。與此同時，麪包店所在商場管理處工作人員也向記者表示，他們會對雙方進行調解，希望最終能妥善處理此事。

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