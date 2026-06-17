女子福田口岸網紅SPA店踩釘流血　商家要求刪負評撤投訴才肯賠償

5月，深圳的陳女士在福田口岸商圈的網紅水療店「湯崎·湯泉生活」消費時，在汗蒸房內赤腳踩到裸露的釘子導致足部流血受傷。事後商家同意賠償醫藥費及給予300元（人民幣，下同）現金券，但就要求陳女士在網購平台刪除負評和撤銷投訴，隨後雙方陷入僵持。最後在內地媒體介入後，商家僅僅一小時便迅速完成賠償。



湯崎·湯泉生活（福田口岸）門店。（大衆點評）

陳女士左足部被釘子扎傷，輕微流血。（南方都市報）

據內媒《南方都市報》報道，5月22日，陳女士與朋友在網上購買了湯崎·湯泉生活（福田口岸）門店價值582元的消費套票。次日她到店消費，按照規定赤腳進入店內的鹽蒸房，陳女士停留約10分鐘準備穿鞋離開時，未料腳掌不慎踩中墊子上的一枚釘子，當場被扎傷。

陳女士在網上購買了湯崎·湯泉生活價值582元的消費套票。（南方都市報）

陳女士被刺傷後立即拔出釘子，店員亦第一時間為其塗抹碘伏消毒，「當時刺痛之下我將釘子拔下後隨手扔在了一旁，沒顧着留存證據」。隨後，陳女士前往中山大學附屬醫院檢查，並注射了破傷風疫苗。醫院病歷診斷其為「左足部損傷（釘子扎傷），輕微流血」。

事後陳女士多次與商戶協商，要求賠償醫藥費、交通費、誤工費以及團購券金額。對此，商家提出可報銷醫藥費及補償300元現金券，但就强硬要求陳女士必須先刪除網上負評及撤銷投訴。陳女士稱「經營場所本就負有保障消費者安全的義務，承擔責任的同時還要跟我們談條件，這讓人很不舒服。」雙方因而陷入僵局。

陳女士提供的醫院病歷。（南方都市報）

6月12日，有內媒聯繫到商戶負責人。負責人起初態度強硬，並不願意透露太多協商細節，辯稱「（陳女士受傷的腳掌）表面上看未見異常」，又指「想要的東西太多」。然而一小時後，事件迎來戲劇性轉折，商家主動聯繫陳女士，願意賠付276元的醫藥費和交通費，更將原本的300元現金券直接折現補償。

針對此事，廣東立象律師事務所黃文奇律師指出，根據《民法典》及《消費者權益保護法》，洗浴汗蒸等經營場所對消費者負有法定安全保障義務，必須定期排查隱患。店內出現裸露釘子，已屬明顯違法違規，必須承擔法律責任。另外，商家以「刪差評、撤訴」作為賠付前提，屬於限制消費者合法監督權的不合規行為，這類約定不具備法律效力。