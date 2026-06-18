上海男Gas罐炸ATM欲竊34萬敗走　虛構「朋友」作案拒認罪獲刑6年

6月17日，上海廣播電視台《案件聚焦》報道了一宗「低智商犯罪」。

2025年1月，上海一名黃姓男子「全副武裝」走進閔行區一家銀行，將瓦斯罐（卡式氣罐，俗稱「邊爐氣」）塞入ATM機出鈔口內引爆，企圖炸開機房盜竊。雖然現場爆炸、濃煙四起，但機房內的34萬餘元（人民幣，下同）現金完好無損，分文未得的他只能悻悻離開。

事後，警方根據閉路電視畫面等證據拘捕黃男，但他在庭上拒不認罪，更虛構出查無此人的神祕好友試圖當替死鬼。法院根據物證和人證，認為其行為已構成盜竊罪，判處其有期徒刑6年。



黃男臉蒙黑色格紋圍巾、身穿黃色外套，進入上海閔行區一家銀行。（上海電視台）

待出鈔口打開後，黃男便塞入一個白色包裹，迅速用打火機點燃。（上海電視台）

閉路電視拍到黃男的作案全程。（上海電視台）

報道稱，案發於2025年1月18日凌晨近5時，銀行閉路電視拍到，黃男臉蒙黑色格紋圍巾、身穿黃色外套，進入上海閔行區一家銀行的ATM機房，隨後他在ATM機插入銀行卡並輸入密碼，待出鈔口打開後，便塞入一個白色包裹，迅速用打火機點燃就離開。

隨後ATM機爆炸濃煙四起，黃男等火勢熄滅後回到機房，把手伸進出鈔口拉拽和翻找，試圖取出現金未果，最後只能離開。事後銀行清算，ATM機內有34萬餘元現金，而ATM機物損達15000元。

警方隨即展開調查，發現引發ATM機爆炸的是瓦斯罐（卡式氣罐），遂根據閉路電視等證據迅速在黃男的租住處將其拘捕，並找到作案人當時穿的同款黃色外套。同時，警方發現黃男在案發前用手機搜索手電鋸、鎢鋼切割片、卡式爐、煤氣罐等工具；案發當天更是搜索「閔行區剛剛發生的重大新聞」「ATM機被暴力打開」等信息。

警方展開調查，發現引發ATM機爆炸的是瓦斯罐。（上海電視台）

另外，黃男的房東也認出閉路電視中的人就是黃男，以及銀行數據顯示當時插入ATM機的銀行卡屬於黃男。

然而，當案件在閔行區人民法院開審時，面對鐵證如山，黃男仍全盤否認，堅稱作案人是他一年前在網上認識的「好哥們」。

黃男在庭上辯稱是「好哥們」委託他買瓦斯罐，黃色外套是他借給對方穿著；手機是吃飯和上廁所時被對方偷用來搜尋新聞；對方偷走銀行卡並能輸入正確密碼，是因為他曾告知對方自己常用的六位數密碼。

警方在黃男住所找到作案人當時穿的同款黃色外套。（上海電視台）

面對這番荒謬說辭，法官當庭向黃男發問 「你的朋友叫什麼名字、手機號碼多少？」黃男則稱「不知道對方名字，電話號碼也刪掉了」。

閔行區人民法院刑事審判庭法官指出，一個連名字、住址、聯繫方式都不知道的人，黃男卻敢把銀行卡、密碼全盤托出，這完全違背常理。另外作案外套、涉案銀行卡、手機搜索記錄，再加上房東指認，無論是物證還是人證，都鎖定了黃男就是作案者。

最終法院認為黃男行為已構成盜竊罪，判處有期徒刑六年。（上海電視台）

法院經審理後認為，黃男以非法佔有為目的，使用破壞性手段實施盜竊，其行為已構成盜竊罪。雖然黃男沒有得手，屬於犯罪未遂，但他拒不認罪，因此不適用減輕處罰。根據法律規定，犯罪金額仍然要以34萬餘元來認定，最終判其有期徒刑6年、罰金1萬元。對於ATM機被炸毀造成的15000餘元物損，銀行可另外提起民事訴訟索賠。