中國人民銀行行長潘功勝：中國無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢

3月22日，中國人民銀行行長潘功勝在中國發展高層論壇2026年年會上表示，中國將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，而針對人民幣匯率問題，他明確指出，中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。



據《第一財經》報道，政府工作報告將今年經濟增長預期目標設定為4.5%~5%，為經濟結構調整和高質量發展留出了更大空間。「十五五」規劃進一步聚焦高質量發展，做強國內大循環，堅持內需主導。

潘功勝表示，人民銀行將堅持支持性的貨幣政策立場，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場平穩運行創造良好的貨幣金融環境。

中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

在貨幣政策方面，潘功勝明確，中國將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。當前我國社會融資條件保持寬鬆狀態，金融總量實現合理增長。下一步，人民銀行將衡量好短期與長期、支持實體經濟增長與保持金融體系自身健康性、內部均衡與外部均衡之間的關係，綜合運用存款準備金率、政策利率、公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕。

針對人民幣匯率問題，潘功勝強調，按照國際貨幣基金組織（IMF）的分類標準，中國實行有管理的浮動匯率制度。

今年以來，人民幣呈現穩步升值態勢，其中對美元匯率升值約1.3%，對歐元升值3.7%、對日元升值3.2%、對英鎊升值2.4%。

他明確指出，中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。人民銀行的立場始終是清晰的，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時加強預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民銀行的預期引導及運用透明、符合國際規則和實踐的宏觀審慎管理工具，校正了市場的「羊群效應」和市場失靈，有助於防止國際金融史上一再發生的破壞性均衡。

中國北京的中國人民銀行總部。(Reuters)

在金融業開放方面，潘功勝介紹，將穩步推動金融業的高水平開放。深化金融市場互聯互通、支付系統跨境互聯，便利更多投資者投資中國金融市場。

中國股市和債市規模均位居全球第二，市場深度、韌性和流動性持續提升。截至2025年底，境外機構和個人持有境內股票、債券、存貸款等人民幣金融資產超過10萬億元。

談及人民幣國際化，潘功勝表示，近年來人民幣國際化取得積極成效，為全球市場主體提供了更加多元化的貨幣選擇。

目前人民幣融資成本相對較低。2025年，多國政府、國際開發機構、金融機構、大型企業發行熊貓債券超過1700億元，在香港發行的離岸人民幣債券規模更大。

潘功勝強調，將持續完善人民幣跨境使用制度安排和金融基礎設施建設。開展多元化的貨幣金融合作，推動離岸人民幣市場的發展，為跨境貿易和投融資活動提供便利。