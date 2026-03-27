「銀行電郵」警告戶口將被凍結　台網友憑字眼識破是AI詐騙

一名台灣網友近日在社交平台Threads分享自己收到的一封疑似詐騙郵件，內容假冒銀行通知帳戶即將遭凍結，要求收件者盡快完成驗證。



不過仔細一看，信件標題竟出現疑似AI生成的提示文字，讓發文者一眼識破，忍不住在貼文中吐槽：

不把提示詞拿掉嗎？

貼文曝光後迅速引發網友熱議。

AI詐騙忘刪指令露餡惹群嘲▼▼▼

發文者表示，該郵件試圖營造帳戶即將被凍結的緊急情境，標題寫著「您的帳戶將於24小時內凍結，請立即驗證」，但前面竟出現「改為」字樣，後方還多出「增加急迫感」的提示語，疑似是AI生成內容時留下的指令，顯得十分突兀，也讓整封詐騙信瞬間露出破綻。

貼文曝光後引來大量網友留言嘲諷，有人笑說「第一次看到這麼蠢的詐騙」、「詐騙新手村」、「確實增加了急迫感，急著看出是詐騙」，也有人感嘆未來可能出現更多AI生成的詐騙內容：

以後可能就是AI全自動詐騙了，且看且珍惜。

雖然這次因為失誤而露餡，但詐騙手法其實不斷進化，許多假銀行郵件的版面與語氣都相當逼真，仍可能讓人誤信。民眾收到類似帳戶異常或需要驗證的信件時，最好提高警覺，不要點擊不明連結，以免落入詐騙陷阱。

事實上，過去也曾出現假冒銀行的詐騙郵件案例。有民眾收到聲稱來自銀行的信件，內容提到偵測到一筆9830元（台幣）交易，要求點擊連結並輸入個人資料取消交易。信件語氣與排版幾乎與官方通知相同，甚至寫著「若認可此交易請忽略訊息」，營造真實感，讓不少人誤以為是一般刷卡消費紀錄。

不過專家提醒，銀行通常不會透過電子郵件要求民眾點擊連結登入帳戶或提供個資。若收到類似通知，應先確認寄件網域是否為官方來源，或直接撥打銀行客服查證。詐騙手法層出不窮且不斷精進，民眾面對帳戶或交易異常訊息時務必多加查證，避免因一時緊張而洩漏個人資料。

延伸閲讀：全紅嬋慘遭騙徒用AI假冒帶貨賣雞蛋 大量粉絲中招下單近5萬張

+ 42

延伸閲讀：

智取店不「智取」？取貨投現慘遭機器吃錢 過來人勸：改用兩招才保險

詐團假投資騙男35萬 被害人吐失金關鍵：先嘗甜頭3萬失戒心

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】