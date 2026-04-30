1800萬存款不翼而飛！銀行職員盜款炒股慘蝕　有苦主企業面臨倒閉

吉林省爆出一宗銀行失竊案。兩名儲戶將合共1,800萬元（人民幣，下同）的鉅款存入吉林扶餘惠民村鎮銀行，豈料之後存款離奇消失。經調查發現，該行一名趙姓女職員涉嫌利用職務之便，偽造儲戶簽名掛失並補辦新卡，將資金挪用至股市投資。



目前趙姓女職員已被捕，惟銀行方面以「等待司法結論」為由，拒絕賠付，令一名苦主企業面臨欠薪倒閉危機。



苦主陳冰因銀行拒絕賠付，其企業面臨欠薪倒閉危機。（大象新聞）

涉事銀行承認職員違規行為及管理失職，卻一直拖延處理賠付問題。（大象新聞）

手機銀行突遭封鎖 1000萬存款剩1萬多

據《大象新聞》報道，苦主之一陳冰（化名）經營一家數百人的企業。去年10月，她因應業務需要，在扶餘惠民村鎮銀行存入1,000萬元，辦理年利率0.95%的「七天通知存款」。豈料一個月後，陳冰欲調用資金時，驚覺手機銀行無法登錄。

她趕往櫃枱查詢，結果令她晴天霹靂，銀行告知其賬戶早已被「本人」掛失，千萬存款僅剩餘一萬多元。陳冰憤慨表示：「我本人從沒去過銀行，這卡是怎麼掛失的？錢是怎麼轉走的？」

銀行職員趙某麗承認轉走錢款。（大象新聞）

｢內鬼｣一條龍作業 偽造簽名轉走鉅款

在陳冰強烈要求下，銀行調取業務記錄，揭發一場驚人的「監守自盜」。記錄顯示，去年12月13日，有人辦理了掛失並補發新卡，隨即將千萬存款全數轉賬至一名「趙某麗」的賬戶。

陳冰認出，趙某麗正是當時為她辦理開戶手續的銀行業務員，「她就是這個銀行的職員，銷戶、補卡、換卡，所有簽名全是她偽造的！」

陳冰稱，趙某麗事後坦承在銀行同事「違規協助」下完成非法操作，並將錢款投入股市。

除了陳冰，另一名儲戶王鳳（化名）亦遭遇同樣情況。2025年11月10日，王鳳在扶餘惠民村鎮銀行存了800萬元，2026年1月存單被掛失，本金被人轉走，「趙某麗找我說惠民村鎮銀行上班有任務，存款還多送大米白麵，讓我存的。」

據悉，趙某麗長期以「高息及贈送米麵」為餌吸引大額儲戶，利用信任掌握儲戶資金動向。

疑犯欠債纍纍自殺獲救 銀行對賠付含糊其辭

隨着事件曝光，涉案職員趙某麗被發現欠債纍纍，一度服藥試圖輕生，經搶救後脫險，目前已被公安機關以「職務侵佔」及「非法吸收公眾存款」罪名逮捕。

然而，陳冰和王鳳的討債之路卻異常艱辛。涉事銀行在去年底被吉林農商銀行合併，總行雖承認職員有違規行為及管理失職，卻一直拖延處理。銀行工作人員表示：「這事黃不了，但要等司法結論」，但對於賠付期限則含糊其辭，這令陳冰苦不堪言，「現在錢拿不回來，給職員發不下來工資了，公司面臨倒閉。」

對此，河南澤槿律師事務所主任付建指出，此案屬於典型的職員職務侵佔行為，職員不論轉走數額多少，侵害的都是銀行的權利，而儲戶與銀行之間存在合法的儲蓄契約關係，銀行不應以「案件尚未定論」拒絕履行返還存款的義務。