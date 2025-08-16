重慶女孩撞臉小米雷軍暴紅 父母稱出息了 網民憂步小馬雲後塵
近日，重慶15歲女孩曾同學因為一張與小米集團創始人雷軍相似的照片爆紅，許多網民稱二人都十分相像，也讓她瞬間爆紅。
曾同學說，自己目前還是學生，平時喜歡在社交平台發布影片分享生活，只是一張掀起額頭的照片被說像雷軍，身邊的人都覺得他們並不相似，在爆紅前她甚至不知道雷軍是誰。
曾同學表示，走紅以後生活上並沒有發生什麼變化，「該讀書讀書，還是像往常一樣。」談及父母對於自己撞臉雷軍走紅一事的態度，曾同學笑言，父母感到十分驚喜，「他們開玩笑說『出息了』」，她也表示自己以後會考慮發布跳舞的影片。
不過，也有不少網民擔憂女孩複製小馬雲的悲劇走紅後又快速被流量拋棄，呼籲她不要因為流量迷失自我。
據了解，2015年江西吉安市的男孩范小勤因長相酷似阿里巴巴集團始創人馬雲而爆紅，被封為「小馬雲」，隨後被公司帶走包裝成網紅。然而近日卻傳出，范小勤因流量不再被解僱，並送回老家。
據2021年的報道，他接受3年教育後，連「2+2等於幾？」都回答錯誤，令人十分擔憂。
網民點睇：
該讀書的時候讀書才是正道。
想想當年小馬雲，哎。
很可愛。
