小馬雲表哥稱攔車要錢是受其他孩子教唆　網民直斥：不信他的鬼話

江西吉安市永豐縣男童范小勤，因長相酷似阿里巴巴集團始創人馬雲而爆紅，更被封為「小馬雲」。

日前，有傳「小馬雲」當街攔車要錢，永豐縣民政局工作人員表示，是其家人讓他攔車要錢。

1月17日，「小馬雲」的表哥拍片澄清，「小馬雲」是被其他孩子教唆攔車要錢，並非家人要求，並承諾自己日後會好好照顧「小馬雲」。



「小馬雲」表哥表示，很多人質疑是他要求「小馬雲」當街攔車要錢，「其實大家都誤會我了。還有很多人私信罵我，罵得很難聽。希望大家在事情搞清楚之前，不要隨便去評價一個人」。

他介紹，「小馬雲」的爸爸是殘疾人，即使缺了一條腿仍要每天做農活，媽媽的智商則有點缺陷，因此無法照顧好兒子。

「小馬雲」表哥稱，自己這兩天正好出差，也沒能照顧小勤，「他上街去玩，社會上一些孩子也不懂事，教唆小勤去攔車，小勤智商也有點缺陷，所以就照做了」。

「小馬雲」表哥就當街攔車要錢一事造成的不良社會影響致歉，並承諾以後一定會好好照顧「小馬雲」，將他帶向正確的道路。

據此前報道，「小馬雲」站在馬路中央攔下過往車輛後，走向司機並與其攀談。有司機下車後拍片，並稱「今天在街上遇到這個小馬雲，還攔路要錢吶」。

《澎湃新聞》報道，永豐縣民政局工作人員稱，經了解核實，是「小馬雲」的家人讓他攔車要錢，他本身屬於二級智力殘疾，「他可能自己都不知道自己在做的事」。目前，「小馬雲」一家每月共計有2400元的低保金，有基本的生活保障。

雖然「小馬雲」的表哥拍片澄清，但網民似乎不賣帳，「家裏的所謂的表哥改成經紀人比較好」、「不信他的鬼話」、「有點故意翻炒熱度的嫌疑」、「真是三觀不正啊」、「這大人才是吸血鬼」、「都散了吧，炒作而已，營銷手段」。