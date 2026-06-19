山友南太行網紅打卡位失足墮百米懸崖　事發｢觀景台｣為未開發區域

6月18日中午12時15分許，位於山西和河南交界處的南太行老龍口瀑布對面知名「觀景台」發生意外，一名行山人士失足墜落百米懸崖，截至19日上午，失聯人員仍未找到，公安、消防以及民間救援隊伍持續進山搜尋。



山西和河南交界處的南太行老龍口瀑布對面「觀景台」。（紅星新聞）

綜合《紅星新聞》、《大風新聞》報道，據悉，事發「觀景台」是內地驢友圈內知名網紅機位，因《中國國家地理》曾在此拍攝老龍口瀑布走紅，常年吸引各地驢友專程前來拍照打卡。該位置屬於未開發「野線」（指未經開發的線路）平台，無任何防護護欄，外側是近乎垂直的百米紅岩絕壁。

事發「觀景台」是內地驢友圈內知名網紅機位，因《中國國家地理》曾在此拍攝老龍口瀑布大片走紅。（抖音）

該「觀景台」常年吸引各地驢友前來拍照打卡。（抖音）

據救援人員介紹，18日下午，搜救隊伍沿懸崖下方峽谷、亂石堆分片開展拉網式排查，但受峽谷縱深大、崖底地形複雜、亂石密佈等多重因素制約，當日搜尋工作無果。由於山間通訊信號微弱，無人機飛行搜尋受限。6月19日一早，救援隊員再次攜帶繩索、無人機設備進山，擴大範圍持續搜尋失聯人員。

目擊者李先生稱，墜崖者背着藍色背包，失足跌落途中重重砸斷崖間一棵松樹，隨後持續下墜。（大風新聞）

據公開資料顯示，南太行位於山西與河南交界，屬嶂石岩斷裂帶，部份區域崖壁傾角超過80°，近乎垂直。另外，不少穿越南太行野線緊貼百米懸崖，部份路段不到1米寬，護欄、應急設施較缺乏。山上岩石長期風化鬆動，碎石路極易踩空滑墜。

南太行擁有7條官方開發的行山路線，但不少行山愛好者自己總結「野線」，近年來已多次發生安全事故。今年3月，一名29歲廣東男子南太行行山失聯20日後被找到，遺體已經家屬確認，救援人員通宵耗了10小時才將遺體抬下山。