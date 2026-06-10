20歲男大生韶關龍斗峰失蹤逾20天　廣東三大險峰之一官方明令禁入

近日，廣東茂名一名20歲男大學生在韶關龍斗峰失聯逾20天，引發社會關注。6月9日，失聯男子母親莊女士稱，目前暫無兒子消息，其父親在龍斗峰附近張貼懸賞貼，「幫助找到本人（或屍體）者，懸賞酬謝1萬元（人民幣）」。當地宣傳部門相關工作人員表示，搜救工作仍在進行中。



李澤鋒的父親發布懸賞貼，希望藉助社會力量尋找兒子。（廣州日報）

通話中未提及登山計劃 有驢友與其擦肩而過

綜合《大象新聞》、《廣州日報》報道，失聯男子名叫李澤鋒，為茂名化州人，在廣州某職業技術學院讀大一。據莊女士介紹，5月18日晚，李澤鋒室友打來電話，稱他於15日13時許離校後一直未歸，且手機無法撥通。莊女士隨即聯繫兒子，也未撥通。她回憶，兒子最後一次聯繫自己是在5月13日，「5月15日還跟他爸爸聯繫，要生活費。」但在溝通中，兒子並未提及前往龍斗峰的登山計劃。

莊女士報警後，從警方處了解到，5月15日，李澤鋒獨自搭乘火車前往韶關始興縣；5月16日凌晨4時許，他從龍斗峰山腳開始登山，「中午之後的軌迹就查不到了。但在山腳下發現了他的露營帳篷。」

有驢友在16日中午與李澤鋒擦肩而過，當時他身穿紫色雨衣、背著黑色雙肩包，靠在山石縫隙處休息。（廣州日報）

有熱心驢友提供線索稱，查看拍攝的影像畫面時發現，曾在16日中午與李澤鋒擦肩而過，當時他身穿紫色雨衣、背著黑色雙肩包，靠在山石縫隙處休息。據警方和山腳店舖老闆表示，李澤鋒曾在山腳一家商店旁露營，將帳篷留在入口處，自己僅背一個背包獨自上山。登山入口處後來找到了他遺留的露營帳篷。

6月9日中午，始興縣委宣傳部表示，正在密切關注此事，消防、衛健、公安及專業搜救隊伍等相關力量正在搜救中，出動了無人機、警犬等協助搜尋，目前暫無李澤鋒的消息，「最近總是在下雨，這也給搜救工作造成了一定影響。」李澤鋒的父親也在龍斗峰附近張貼懸賞貼，希望藉助社會力量尋找兒子。

李澤鋒。（廣州日報）

龍斗峰曾多次發生驢友被困事件

公開資料顯示，龍斗峰位於廣東省韶關市曲江區與始興縣交界，是廣東三大險峰之一，有廣東「小華山」之稱。該峰由龍尾、龍中和龍頭三座獨立山峰組成，形似騰飛的巨龍，龍尾峰海拔1249米，龍頭峰最高達1397米，以奇險著稱。

龍斗峰該峰由龍尾、龍中和龍頭三座獨立山峰組成，形似騰飛的巨龍，龍尾峰海拔1249米，龍頭峰最高達1397米，以奇險著稱。（廣州日報）

始興縣委宣傳部相關工作人員表示，龍斗峰是野山，始興縣隘子鎮人民政府曾於2025年9月、2026年4月發布《關於禁止在龍斗峰開展登山、攀岩等戶外活動的通告》，通告顯示，龍斗峰山區及周邊未開發區域面積較大，部份地段位置偏僻，地形複雜、地勢險峻，無交通設施、無通訊信號，缺乏專業登山道路和安全設施，存在較大安全隱患。近年來，這裏多次發生外來驢友因體力不支被困山中甚至發生意外等情況。