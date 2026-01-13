廣東兩女隨驢友行山 因體力不支遭棄荒野 被發現時體溫下降
撰文：許靖雯
近日，廣東兩名女子跟隨驢友群（戶外愛好者團體）在惠州羅浮山畫魚線徒步，未料，途中體力不支沒跟上隊伍，竟被領隊獨自留下、被困山野。最終，經歷多個小時救援，被當地消防人員安全護送下山。
廣東惠州消防消息，1月11日上午9時，兩名女子跟隨8人驢友群登山，一行人從羅浮山野路出發，計劃反穿畫魚線至飛雲頂後下山。但中途兩名女子因體力難以跟上驢友群進度，於是被領隊獨自留下，導致被困白水門附近荒野。
當晚，當地消防接報後，即時派員攜帶急救包和葡萄糖等物資進山搜救，歷經1個多小時搜尋，終尋到兩名女子。當時其中一人除體力嚴重透支外，因穿着非登山專用鞋，腳底已磨出多處水泡。救援人員隨即為其進行傷口消毒與簡易包紮，短暫休整後，輪流攙扶兩名女子向山下撤離。
下山期間，兩名女子受長時間高強度運動及夜間低溫影響，相繼出現大腿持續抽筋、體溫下降等症狀。救援隊伍即時為二人採取保暖措施、按摩舒緩痙攣肌。最後，兩名女子體力逐漸恢復，直至1月12日凌晨1時30分許，成功被救援人員安全送達山腳。目前，二人體徵平穩，已無大礙。
惠州消防提醒，在進行登山等戶外活動時，要留意潛在危險，務必提前做好應急準備，如遇危險，及時報警求助。
