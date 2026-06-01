內地男星楊迪爬深圳梧桐山沒做準備　友人體力不支要call救護車

6月1日，內地演員楊迪在社交媒體分享了一次爬深圳梧桐山的經歷，稱自己和朋友因為覺得梧桐山是市區裏的山，所以沒有做特別準備，沒想到爬到最後朋友身體已經到達極限，只能被救護車拉走了。相關詞條還衝上熱搜。



楊迪稱自己從下午2點開始爬，直到晚上8點49分才下山。爬到最後望着長長的步道感覺自己也快到極限了，甚至也想叫救護車，他還温馨提示各位網友：爬山需謹慎，一定要量力而為。

6月1日，演員楊迪在社交媒體分享了一次爬梧桐山的經歷。（小紅書@楊迪）

楊迪爬到最後感覺自己也快到極限了：

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下山之後，他去醫院探望了被救援下山的朋友，朋友確診為強直性脊柱炎（強直性脊椎炎）。

楊迪分享的經歷也引發了網友的討論。有網友稱自己也見過有人被救護車拉走。還有網友調侃，自己看楊迪爬了幾次梧桐山，選它是因為深圳救援水平太好了嗎？

網友調侃楊迪（微博評論截圖）

據深圳120調度數據顯示，自3月20日毛棉杜鵑花會舉辦以來，截至4月10日，深圳120急救人員已上梧桐山出診22趟。深圳市急救中心提醒，登山務必注意安全，切勿涉足未開發野路、險路，請選擇景區正規步道通行；出行儘量結伴同行，相互照應，避免單獨行動；若感到頭暈、乏力、噁心等不適症狀，應立即停止爬山，到陰涼通風處休息，補充水分和食物。還有一點最重要，遇險或受傷時記得第一時間撥打120！

温馨提示：最近天氣炎熱，如果爬山請大家注意避暑。



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