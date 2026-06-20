端午節｜廣州母子闖惠州未開發瀑布遭沖落深潭　消防冒雨救援

《南方都市報》報道，6月19日，廣州兩戶人家結伴前往惠州市博羅縣羅浮山茶山觀一處未開發的瀑布遊玩，結果其中一對母子被湍急水流沖落至下方深潭，母親受傷嚴重。惠州10名救援人員冒雨挺進深山將母子成功轉運出山，將傷者送醫救治。



廣州母子闖未開發瀑布沖落深潭。（南方都市報）

救援人員給傷者裹上急救毯。（南方都市報）

據報道，6月19日上午，廣州兩家結伴前往惠州羅浮山茶山觀遊玩，但該片區屬於未開發區域，無安全防護與應急保障。因近日持續降雨，瀑布水流量大增。其中一戶的母親遭沖落瀑布，兒子情急之下也跳下水施救，二人被激流帶到下游深水處，幸而得途人搭救，合力將母子拖拽至岸邊並報警。

但因事發地並未開發，惠州朱明洞消防救援站的救援人員只能徒步負重進山，跋涉一小時才抵達現場。經檢查，落水男孩僅受驚嚇無明顯外傷；母親在墜落撞擊中身受重傷，後經醫院確診右肩骨折、盆骨骨折，肢體無法活動。

廣州母子闖未開發瀑布沖落深潭。（南方都市報）

廣州母子闖未開發瀑布沖落深潭。（南方都市報）

朱明洞消防救援站的負責人介紹，下山道路亂石遍佈，多名救援人員接連摔倒、渾身泥漿，但仍全程穩住擔架平穩。歷時近4小時，隊伍抵達山下接駁點，將傷者移交120送醫治療。