頭皮發麻！廣東暴雨後「曱甴大軍」由坑渠湧出　滿街逃竄畫面曝光

近日，廣東省遭遇持續強降雨，暴雨後蟑螂從下水道大量湧出，密集爬行在街道及建築物表面，引發市民廣泛關注。



夏天，又到了蟑螂出沒的「高峰期」。

廣東每年進入梅雨季節，民眾最怕遇到「蟑螂大軍」，密密麻麻在路邊逃竄躲雨，讓人看得頭皮發麻。（微博圖片）

廣東各地持續暴雨後 街頭出現「曱甴大軍」逃竄：

據相關研究，蟑螂已被證明攜帶大約40～50種致病細菌，如痢疾桿菌、致病大腸桿菌、鼠疫桿菌、肝炎病毒、肺炎病毒等。因此，被蟑螂污染的食物會使人患腸胃炎、食物中毒、痢疾、肝炎、肺炎、脊髓灰質炎、結核等。

但藥物已經難以輕易殺死蟑螂。因為在人類用化學藥物殺滅牠們之前，植物早就會分泌毒素殺滅害蟲了，有上億年演化史的蟑螂，自然會演化出擁有較強的抗藥性能力。今天，中國各地長期使用廣譜殺蟲劑，如擬除蟲菊酯類來滅殺蟑螂，使得德國蟑螂對該類藥已經產生了抗藥性。

那麼，當在家裏看見蟑螂，究竟該怎麼辦？

「南方蟑螂」和「北方蟑螂」，分別是什麼螂？

首先，讓我們來深入認識下這位「鄰居」。

蟑螂所屬的蜚蠊目（Blattodea）是典型的熱帶-亞熱帶動物類群。中國的南方地區，尤其是雲南、貴州和廣東等省，由於溫暖濕潤的氣候條件，成為這些生物的理想棲息地。

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南方的原生蟑螂非常多姿多彩，有巨大的光蠊，閃爍着美麗金屬光澤、喜歡訪花的真鱉蠊，生活在朽木裏的彎翅蠊，能像球鼠婦一樣團成一個球的球蠊，甚至還有特化成蟻棲昆蟲的類群。

牠們是我國生物多樣性的一部分，也是自然界重要的分解者，不但不接近人類，反而是人類對自然大舉入侵的受害者，很多分佈狹窄、對環境要求高的獨特種類（尤其是洞穴種）很可能在被科學界發現和描述之前就已經滅絕了。

至於經常能讓北方人歎為觀止的「南方大蟑螂」，主要成員是美洲大蠊、澳洲大蠊和黑胸大蠊，雖然也會不時出現在人類家中，甚至奠定了智人對於整個蟑螂家族幾千個物種的刻板印象，但牠們並不完全適應人類環境，也不喜歡生活在室內。

牠們的主要活動場所是人類住所周邊的室外，比如房前屋後的雜物堆、垃圾堆，下水道，以及溫室和養殖場等；你在家裏邂逅的大個小強，其實大部分時間都在室外度過，只是有時會進屋串個門。

北方更常見的、體型偏小的「常住蠊口」，則是德國小蠊。牠們堪稱整個蟑螂家族的異類，是完全適應了人類環境的蟑螂。牠們會一生都生活在室內並且繁衍壯大，隨着人類的腳步遍佈全球，不但北方有，南方也有，唯一還沒有徵服的只有南極洲。

叫牠北方蟑螂未免格局小了，人家可是世界蟑螂。

想要除掉蟑螂，可以試試這些方法

那麼，要是真的碰上了賴在家裏不走的蟑螂，有什麼好方法可以給牠們下達逐客令呢？

第一步：清潔為王，從源頭斷糧斷水

不管是德國小蠊還是大個的「南方蟑螂」，加強室內衛生始終是以不變應萬變的第一要務。

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大蠊非常喜歡潮濕的環境，而德國小蠊雖然更加耐旱，但水也同樣是牠們的生命之源。家裏如果有年久失修的管道，滴水的龍頭，潮濕發霉的角落，這些都會為蟑螂創造適宜的生活環境。而各種食物殘渣碎屑，自然是牠們賴以為生的食糧了。

如果家裏有寵物，那寵物的食物和糞便也會為蟑螂的繁衍生息貢獻一份力量。其他的各種雜物垃圾雖然不一定能吃，但是為蟑螂創造了大量躲避的場所，而且雜物堆本身也很容易「收留」各種食物碎屑。

因此，保持家裏乾淨整潔且乾燥通風，晚上不要在外面留任何食物和垃圾包括寵物糧，收納整齊不要堆放雜物，就可以很大程度上斷絕蟑螂的生計。

另外堵住管道、門窗周圍的縫隙，也可以從物理層面上防止蟑螂——尤其是大個頭的大蠊擅闖民宅。

第二步：粘蟲板+毒餌，精準打擊

如果家裏不幸已經被蟑螂佔領（尤其是德國小蠊），那有效的防治手段是必不可少的。

可以把粘蟲板、蟑螂屋這樣的陷阱放在蟑螂經常活動的角落，粘蟲板中間也可以放一點點吸引蟑螂的食物，沾了啤酒的麵包就是一種很有效的誘餌。陷阱一般很難真的抓光家裏的蟑螂，但是是一個很有效的監控工具，可以告訴你家裏哪個角落蟑螂最多，進而可以重點防治。

對於蟑螂防治來說，噴霧和燻蒸型的殺蟲劑雖然在市面上很常見，但往往存在治標不治本的問題，只能殺掉一部分蟑螂，剩下的很快會捲土重來，而且這類殺蟲劑也會對家裏造成較大的污染。

相比之下，毒餌污染很小，效果也更徹底。網上流傳的私家秘方薯仔泥硼酸，原理上就是一種自製的毒餌，而一些研發成熟的商用毒餌，在對蟑螂的引誘力和毒性上可能會更勝一籌。

我們可以將毒餌少量多處施放在蟑螂經常活動的地方，比如牆縫裏，櫃子內側的角落和縫隙處。如果在哪裏發現了蟑螂的糞便或者蜕皮，甚至直接能看到躲藏的蟑螂，那更加是重點防治的對象了。施放了毒餌之後，可以每半個月檢查一下，補充被吃完的毒餌，並且配合使用粘蟲板。當蟑螂不再在家裏出現，新放置的毒餌不再被吃掉，粘蟲板上也沒有新抓到的蟑螂，也就說明防治工作大功告成了。

第三步：排查問題，應對頑固蟑螂

如果使用了一段時間毒餌進行防治，但卻沒有明顯的效果，可能會有多種原因：

1、可能是家裏可利用的食物太多，蟑螂吃得太飽，得斷絕牠們的糧草，讓牠們只有毒餌可吃。

2、使用的毒餌口味蟑螂不喜歡，或者家裏的蟑螂種群對該毒餌的有效成分有抗性，甚至可能是買到了假冒偽劣的毒餌產品。這種時候可以試試不同品牌、不同有效成分的毒餌。

3、你家裏的蟑螂可能確實得到了控制，但是架不住隔壁有個蟑螂供應商（比如特別髒亂差的鄰居，衛生條件堪憂的蒼蠅館子，或者整棟老舊的居民樓就是蟑螂繁衍的溫床）。這種情況下就很難獨善其身了，除非周圍的蟑螂繁殖地都能被一併整治，不然總會有新的「房客」源源不斷地擅自入住。

如果真的攤上了這麼糟糕的情況，作為個人還是可以繼續使用以上的方法來防治的，雖然不一定能根除，但是總歸可以讓自家的情況改善一點。

藥粉和蜘蛛能幫忙嗎？

除了清潔、粘蟲板和毒餌這三大法寶，一些藥粉類的產品也可以打打輔助。比如矽藻土和硼酸，還有一些粉狀的毒餌產品。對於這些藥粉，可以沿着牆根撒上薄薄的一層，或者用專門施放藥粉的工具（也可以用洗耳球之類的小工具）吹入各種角落縫隙裏，越薄越好；如果放了太多的話，蟑螂可能會及時發現並主動避開。

至於之前在網上火過的白額高腳蛛生物防治，如果有興趣的話倒也不妨一試，體驗一下大自然的神奇，並且獲得一個八條腿的散養寵物。

但是一來蜘蛛也有吃飽的時候，二來蟑螂變少了蜘蛛可能也會發揮主觀能動性，跳槽到蟑螂更多的人家，給你家的蟑螂一個休養生息的機會。如果目的是要清除蟑螂而不是養蜘蛛，還是不要抱太大期望為好。

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