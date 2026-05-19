貴州暴雨引發洪災　貴定縣4死5失聯　河水半小時漲1米車輛被沖走

內地廣西、貴州、湖北等多省市近期迎來強降雨，暴雨導致不少地區爆發洪災。其中，貴州中南部5縣昨日（18日）6時至今日6時出現特大暴雨。貴州貴定縣因強降雨侵襲引發洪災，導致4人死亡、5人失聯。當地防災減災救災委員會啟動Ⅰ級自然災害救助應急響應。



綜合內媒報道，貴州貴定縣18日晚連夜遭遇強降雨突襲，河水半小時內暴漲1米，甚至淹至房屋二樓。有當地商戶表示，積水已淹至家中二樓，商鋪內的「米都被水沖走了」，全家在三樓避險，目前當地斷水斷電通信受損。

還有二手車商鋪車輛被淹，商戶稱：「我們被淹了60台車左右，河水半個小時漲了一米左右，幾十年了，第一次遇見這種情況。」貴定縣應急管理局表示，昨晚突遭強降雨，整個縣城道路、沿河兩岸都被淹，「因為昌明鎮中心有河穿過，所以沿河這邊都被水淹了。」

從現場影片可見，黃色的洪水漫入城市道路全部被淹，許多停在路邊的車輛被洪水衝至堆疊在一起。

據央視報道，5月18日至19日，受突發強降雨極端天氣影響，貴定縣部分區域出現洪澇和塌方災害，一些地方房屋被淹、道路損毀、通信中斷。當地立即啟動應急響應，轉移搜救人員，並進行道路疏通等應急工作。截至5月19日15時，經初步核實，貴定縣暴雨洪災已導致4人死亡、5人失聯。

據氣象部門監測，5月18日8時至19日7時，貴定縣共出現3站特大暴雨，10站大暴雨，15站暴雨，1站大雨，其餘站點小雨。最大小時雨強76.8（鞏固站01～02時）。降雨導致新安河昌明水文站於5月19日4時左右達到洪峰，洪峰超保證（危急）水位2.6米。根據《貴定縣自然災害救助應急預案》，貴定縣防災減災救災委決定，於5月19日15時啟動Ⅰ級自然災害救助應急響應。

除貴定縣外，貴州都勻市鬥篷山降雨量最大達到310.4毫米。今日上午6時許，受特大暴雨及上遊來水影響，貴州都勻市劍江河水位快速上漲。都勻城區洪峰過境，沿河兩岸及低窪地帶被淹，城區劍江沿江多地積水，多輛汽車被激流沖至一處橋下堆積。

當地公安、消防、社區等部門到場維持秩序，勸離圍觀民眾，並在其他積水路段值守以確保行人安全。19日5時，都勻市政府防汛抗旱指揮部已將防汛應急響應提升至Ⅱ級。