杭州55歲男院內被五步蛇咬傷險死 送醫後檢測尿液已變醬油色
撰文：盛昀
出版：更新：
據「杭州中醫院」消息，近日，杭州一名55歲男子何先生在家中院內清理舊物時被五步蛇咬傷，送醫後檢測尿液已呈醬油色。經治療，目前何先生病情已趨於平穩。
杭州一名55歲男子何先生在自家院內整理舊物時，左手腕被五步蛇咬傷，他瞬間感受到一陣燒灼般的劇痛。由於疼痛和驚嚇，何先生暈了過去，家屬立即將他送至杭州市中醫院急診科。
醫院檢查後發現，何先生的各項指標均指向嚴重的凝血功能障礙，尿液已經呈醬油色。一旦發生多部位黏膜或內臟大出血，隨時可能危及生命。
經專家團隊治療，何先生的尿液色澤從醬油色逐漸變為茶色，目前病情已趨於平穩，各項指標在逐步恢復中。
被毒蛇咬傷後應該怎麼處理？
若不幸被蛇咬傷，切記「三不要」：不要奔跑、不要擠壓傷口、不要自行放血。儘量記住蛇的外形、顏色、頭部形狀等特徵。儘快就醫，及時摘掉受傷肢體飾物，保持受傷肢體靜止下垂、低於心臟水平，切勿步行或奔跑，減少毒素擴散。
用大量流動清水沖洗傷口及周圍皮膚。在咬傷肢體近心端、距傷口5～10cm處，用布條、鞋帶等就地取材結紮，每30分鐘放鬆1～2分鐘。
四川驚傳有人為慶祝生日放生14袋蛇 村民嚇壞：不敢上山幹活14歲男生被劇毒銀環蛇咬後淡定上課險死 醫：遲2小時送院恐沒命雲南漢遭2米眼鏡王蛇咬傷危殆 斬斷蛇身住院打13支血清花坪保護區添新物種「廣西兩頭蛇」 受驚尾尖即「變臉」偽裝頭部