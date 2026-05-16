14歲男生被劇毒銀環蛇咬後淡定上課險死　醫：遲2小時送院恐沒命

5月8日10時30分左右，14歲的廣州學生小陳在學校草叢撿東西時，手臂不慎被蛇咬傷，小陳表示，當時不知道被什麼咬了一口，就沒有立刻重視起來。



當天中午，小陳症狀不斷加重，出現手腳麻痹、眼睛模糊等症狀：

上課的時候手腳有點麻痹了，看黑板的那些字，我以為是我近視了，同學跟我說這好像是蛇咬的傷口，當時我就重視起來了。

當天下午上了兩節課後，小陳來到廣州醫科大學附屬第一醫院就診，醫生表示，考慮是銀環蛇所咬，再晚點會有生命危險。

小陳中毒後視力模糊還以為是近視。（南方網）

被咬初期不痛不癢易導致延誤治療 點圖看銀環蛇照片及更多相關資訊：

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廣州醫科大學附屬第一醫院急診科賴榮德主任醫師表示：「他上午10點半咬傷，用上血清是晚上7點零幾分，患者到醫院的時候已經有明顯的胸部壓迫感了。」

再過一兩個小時，如果不及時處理的話，這個病人可能會呼吸停掉。

被蛇咬傷後，小陳出現間斷出現頭暈、乏力、雙膝關節輕微疼痛等症狀，經治療後，目前已痊癒。

被蛇咬傷怎麼辦？「遠離、冷靜、制動、綁紮、沖洗、擠壓」六步走

如果不幸被蛇咬傷，首先，遠離、呼救、撥打緊急電話。不要去抓蛇也不要去打蛇，立即遠離被蛇咬的地方，避免再次被咬。如有機會，在相對安全的距離可用手機拍下蛇的照片，或儘量記下蛇的特徵，這有利於醫生分辨蛇的種類，進行針對性治療。

其次要「冷靜、制動」。保持冷靜，儘量限制受傷肢體活動，置傷者於坐位或斜靠位，保持患肢下垂。蛇毒是通過淋巴迴流吸收的，如果劇烈運動，骨骼肌的泵作用會明顯增強，加速蛇毒在體內的擴散吸收。然後去除受傷肢體上所有緊身的衣物和飾品，防止患肢腫脹造成缺血壞死。綁紮時應選擇有彈性的繩子，在傷口上方約10厘米處進行綁紮，每20至30分鐘放鬆1次，每次2至3分鐘。最後用大量流動清水或肥皂水沖洗傷口，由近心端向遠心端輕輕擠壓，直到血液變為鮮紅色。

千萬不要用嘴吸毒，若口腔黏膜有破損，蛇毒會通過破損處進入人體，導致施救者也中毒。燒灼傷口容易造成二次傷害，自行切開排毒則容易導致感染或損傷血管、肌腱，嚴重者會流血不止甚至失血性休克。最後也是最重要的，就是立即去專科醫院就診。

在內地時，可以通過微信搜索「賽倫100蛇傷防治」小程序，查詢附近具備抗蛇毒血清儲備的醫療機構。（serum-china.com.cn）

抗蛇毒血清是特效藥 內地這個小程序可查附近醫院

治療上首先會根據蛇的種類使用相應的抗蛇毒血清，其次再使用腎上腺皮質激素、抗生素、破傷風抗毒素、利尿排毒等措施；嚴重者需呼吸支持、血液淨化等積極療法。

目前，國內抗蛇毒血清主要有抗蝮蛇毒血清、抗五步蛇毒血清、抗銀環蛇毒血清、抗眼鏡蛇毒血清等品種。在內地時，市民可以通過微信搜索「賽倫100蛇傷防治」小程序，一鍵查詢附近具備抗蛇毒血清儲備的醫療機構。

市民防蛇要做到「三不」：

1. 不去蛇類出沒頻繁的草樹茂盛區域冒險

2. 不穿拖鞋外出走入草地

3. 不通過非正規渠道購買飼養蛇類



如確需在夜間進行戶外活動，建議穿長褲、高幫戶外鞋，並使用長竹竿「打草驚蛇」。晚上尤其是深夜儘量不要到草樹茂盛的地點去，比如灌木林、田地等陰暗潮濕的地方。不要光腳穿拖鞋外出。天氣悶熱、雷雨將臨時，尤其須注意防範。