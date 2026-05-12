雲南漢遭2米眼鏡王蛇咬傷危殆　斬斷蛇身住院打13支血清

近日，雲南省昭通市的一位村民在勞作時，被一條長約2米、重約5斤的毒蛇咬傷。事發後，該毒蛇的蛇身被斬斷，該村民出現疼痛、頭暈、乏力症狀，生命危在旦夕。



當地醫生一邊展開救治，一邊將患者傷情及毒蛇照片上傳至蛇傷救治平台，啟動省市縣三級聯動緊急救治。經專家會診，確診該病例為昭通市首例眼鏡王蛇咬傷。

雲南省昭通市的一位村民在勞作時，被毒蛇咬傷。（羊城晚報）

5月10日，記者從昭通市第一人民醫院獲悉，該醫院第一時間啟用院內儲備的4支銀環蛇抗毒血清緊急施救，又連夜從昆明調運9支血清，保障患者後續救治。經三天三夜全力治療，該村民已於4月27日出院。

雲南男遇2米眼鏡王蛇咬傷命危▼▼▼

眼鏡王蛇是中國蛇類裏最大的毒蛇。近期，全國多地出現眼鏡王蛇闖入居民區的情況，消防部門將其抓捕後野外放生。專家表示，眼鏡王蛇屬於國家二級重點保護野生動物，因此消防員抓捕闖入居民區的眼鏡王蛇後會放生，其在生態食物鏈中起關鍵作用。律師介紹，在毒蛇危及人身安全的緊急情況下，採取措施造成毒蛇死亡的，依法不承擔法律責任。

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