四川驚傳有人為慶祝生日放生14袋蛇　村民嚇壞：不敢上山幹活

近日，關於「四川宜賓敘州區南廣鎮五一村紅巖山有人放生大量蛇」一事引發關注，放生者發布的放蛇影片至今仍在網絡可見。



6月7日，內媒記者趕到南廣鎮五一村採訪，當地有村民對此感到擔憂，也有村民表示被放生蛇基本無毒，不用太害怕。五一村村委會在事發地附近路口張貼「嚴厲打擊惡意放生、舉報有獎」提示牌。

村支書付興勇告訴記者，目前他們不知道放蛇者身份、放生蛇的數量，但確切知曉去年冬天放了一次，今年5月10日又放了一次。「希望大家不要亂放生蛇，共同維護當地生態環境。」

四川宜賓一村有人疑似放生大量蛇。（截取自微博@大河報）

【延伸閲讀】貴州女疑在河中｢放生奶茶｣ 網民怒批污染水質：下次換火鍋湯底？（點擊放大瀏覽）

+ 5

內媒記者注意到，一名賬號名為「妙喜某某」的網友，於5月10日在某短片平台發布影片顯示，至少有14個白色的網袋裏裝着蛇，畫外音稱要去選放生的地點，作品描述為「今年過了一個不一樣的生日」。該賬號發布有多個放生魚、蛇等的作品，內媒記者私信該網友詢問蛇放生情況，截至發稿未獲回應。

一名賬號名為「妙喜某某」的網友，於5月10日在某短片平台發布影片顯示，至少有14個白色的網袋裏裝着蛇。（截取自微博@大河報）

在南廣鎮五一村村民陳某強的帶領下，內媒記者來到蛇被放生的紅巖山「尖尖山」斷崖處，該處是一條機耕道拐彎處，山勢陡峭、植被茂密，山腳可見民房分佈。地貌特徵與上述抖音賬號所發布的放蛇地點相符。此前，在宜賓讀大學的陳同學前往五一村調查放生蛇時，在該放蛇區域附近拍到多張蛇蜕皮，並在機耕道外的崖壁上拍到一條蛇。

56歲的陳某強告訴記者，他們家是五一村在紅巖山上的最後一戶人家，沿公路再往前走，就進入高縣境內。陳某強的家坐落在「尖尖山」背後，距離放蛇位置較近。去年冬天，陳某強在自己院壩附近發現一條三米左右的蛇，他將蛇用竹竿挑進旁邊的竹林中。

以前沒怎麼發現蛇，去年冬天開始蛇多起來，今年栽竹子、撿桐子都遇到蛇。 陳某強

陳某強說，他家的山林就在放蛇的地方，他膽子小，特別怕蛇，林中的苦筍、菌子，他都不敢去採了。

陳某強怕蛇，是本能反應。在和記者前往放蛇現場時，他找了一根長竹棍。即使有記者陪同，陳某強剛踏上放蛇的機耕道時就緊張到雙臂起雞皮疙瘩，直到回到他家。在陳某強家外幾十米處，搭有一個養雞的棚子。6月2日，陳某強的弟弟在雞棚裏發現一條蛇，並將其打死丟進山溝密林。不久前，陳某強兄弟倆在勞作時看到一條手臂多粗的蛇，嚇得兄弟倆不敢下地，叫人來將蛇捉走，過秤顯示蛇重達6斤多。

村民嚇到起雞皮。（截取自微博@大河報）

另一距離放蛇位置較近的村民龔某某說，他在砍竹子、除草等過程中都看到過蛇，但他不怕，會驅趕蛇。但龔某某坦言，要是老人或孩子看到蛇，可能就怕，甚至受傷。據悉，放蛇位置的紅巖山區域，海拔高，夏天比宜賓城區氣温低3℃～5℃，周末會有很多市民前往山上游玩、行山。五一村村委會接到村民反映後，在路口設立舉報電話。

亂「放生」可被判刑

內地對野生動物放生有明確的法律規定‌，放生時一定要遵守法律法規。

五一村村委會在事發地附近路口張貼「嚴厲打擊惡意放生、舉報有獎」提示牌。（截取自微博@大河報）

野生動物保護法指出，任何組織和個人將野生動物放生至野外環境時，應當選擇適合放生地野外生存的當地物種。放生行為不得干擾當地居民的正常生活、生產，且需要避免對生態系統造成危害。如果隨意放生野生動物，導致他人人身、財產損害或者危害生態系統的，將依法承擔法律責任。

刑法修正案（十一）明確指出，違反國家規定，非法引進、釋放或者丟棄外來入侵物種，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

【延伸閲讀】行山誤踩「天然彈牀」驚見兩蛇後急逃 內行人：可能是眼鏡王蛇窩（點擊放大瀏覽）