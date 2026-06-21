兩對夫妻海南拍照遇巨浪2死　深圳家庭勇救遇溺者：一直很愧疚

近日，一個深圳家庭於春節前夕在海南旅遊時救人的義舉獲內媒關注。



今年2月9日下午，內地男子蔣先生與妻子及其一對同學夫婦在海南一處海邊遊玩，妻子和同學妻子突遭巨浪捲入海中。蔣先生救人時也被同時捲進海裡。在危機時刻，深圳男子林煒彬一家和其朋友即時搭救，幫助兩個遇溺家庭脫離險境，遺憾的是蔣先生妻子與同學妻子經搶救後雙雙不治。



驚濤駭浪中僅靠救生圈保命

據內媒《南方都市報》報道，內地男子蔣先生稱，今年2月，他與妻子和一對同學夫婦到陵水黎族自治縣分界洲島景區附近沙灘上遊玩。眾人在沙灘上拍照留念，突然一波海浪瞬間將妻子和同學妻子兩人捲入海中。

蔣先生見狀立刻衝上前去，試圖將妻子從海浪中拖拽出來，但一波更加兇猛的海浪反撲過來，將蔣先生一同捲入大海。

救援現場。（南方都市報）

蔣先生憶述稱自己當時被海浪推到遠處，幸得深圳遊客林煒彬一行人救助。當時林煒彬母親擲來救生圈，他緊緊抓住，再由林煒彬、林煒彬父母及林煒彬的朋友黃堂偉合力拉繩，將他拖回岸上。

蔣先生指，至於當時趴在警戒繩上的同學妻子，隨後也被浪打回近岸，由眾人合力救起。遺憾的是，蔣先生妻子和其同學妻子不幸離世。蔣先生直言：「前幾分鐘還在跟妻子說話，轉眼就見不到人。」

救援現場。（南方都市報）

驅車千里尋恩 反被盛情款待

事發後，蔣先生決心當面向恩人道謝，從安徽驅車千里，於6月7日抵達深圳，與林煒彬一家重逢。他本想請客報答，反被對方熱情款待，連吃潮汕牛肉火鍋和湖南菜，還為他安排住宿。蔣先生坦言：「這家人特別好，我花不了錢，他們還破費，真的很過意不去。」他稍後將再飛往海南萬寧，向蔣先生的朋友黃堂偉當面致謝。

從左至右分別為林煒彬、蔣先生、林煒彬父親林財春、林煒彬母親駱綺靜。（南方都市報）

救人家庭：舉手之勞，不足掛齒

據悉，林煒彬是退伍軍人，其妻早前發佈救援影片原為提醒海邊安全，卻讓蔣先生親屬聯繫上他們，促成相見。林煒彬得悉兩名女子最終不治，坦言「一直很遺憾、很愧疚」，強調救人從未想過回報或宣傳，只低調回應：「生命很脆弱，我們做的事只是舉手之勞，不足掛齒。」