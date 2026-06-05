海南實習醫無牌拔牙後白血病患死亡　賠償20萬法院判緩

《海南特區報》報道，2024年4月，海南一名並未取得行醫資格的實習醫生黃某擅自為患者拔牙。術後患者出血不止，後因自身患白血病等基礎疾病，併發多臟器功能衰竭，搶救後不治。



法院認為，患者死亡的根本原因是自身嚴重疾病，醫生無牌行醫是誘發因素。最終該名實習醫生賠償的患者家屬20萬元（人民幣，下同），被判緩刑，處罰金2萬。



示意圖與事件無關。（Michael Browning／Unsplash）

無牌行醫拔牙致患者出血不止

黃某是某口腔門診部的實習醫生，在未取得《醫師資格證書》《醫師執業證書》的情況下，於2024年4月，擅自為患者拔牙。

該名患者在術後出血不止，後因自身所患急性早幼粒性細胞白血病等嚴重基礎疾病，併發多臟器功能衰竭，經搶救無效死亡。

構成非法行醫罪 但並非造成患者死亡的直接、主要因素

法院認為，黃某行為已構成非法行醫罪，但根據醫院出具的死亡記錄，患者本身患有急性早幼粒細胞白血病、高血壓3級（極高危）、糖尿病等多種嚴重疾病。其死亡的根本原因在於自身嚴重疾病的自然進展及併發症，黃某拔牙雖是誘發因素，但並非造成死亡的直接主要因素。

故而法院認為，黃某屬於非法行醫罪的「情節嚴重」情形而非「造成就診人死亡」，在三年以下有期徒刑幅度內量刑，符合罪責刑相適應原則。

海南實習醫無牌拔牙後白血病患死亡。（海南特區報）

賠償20萬元 法院判緩

在案件審理期間，黃某賠償被害人家屬20萬元，其所在口腔門診部賠償17萬元，合計37萬元。

死者家屬對黃某的行為表示諒解，並出具諒解書。最終，海南省海口市龍華區人民法院於近日依法判處黃某有期徒刑一年六個月，緩刑二年，並處罰金人民幣二萬元。目前，判決已生效。