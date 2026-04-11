傳海南12歲童吸毒後偷開平治　至少輾斃3人包括2兒童　車底全是血

海南省儋州市日前發生一起重大死傷車禍！本月7日，一名年僅12歲的男童疑似在「嗑藥」神智不清的狀態下，偷開家人的黑色平治車上路。男童在市區沿路橫衝直撞長達3公里，接連撞擊多輛汽機車與路人，最終撞進一家超市才停下。



據傳這起事故已造成至少3人死亡，包含1名老人與2名孩童，然而官方至今仍未針對此事發布任何通報。

海南12歲男童疑似「嗑藥」偷開車，路上狂飆害死3人。（翻攝自X）

失控暴衝3公里 黑色平治撞進超市釀3死：

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綜合外媒報導，這起驚悚事故發生於4月7日。肇事的黑色平治車在海南省儋州市的大街上突然失控暴衝，沿途高速衝撞。據當地民眾指出，肇事車輛一路從中興農貿市場狂飆至農墾醫院，最後再衝到紅旗市場附近。

過程中，男童駕駛的平治車撞擊最少2輛汽車與多輛電動自行車，多名路人走避不及遭當場撞倒，現場雜物與車體零件散落一地，甚至有傷者失去意識倒臥馬路中央，車底更流出大量鮮血，疑有人被捲入車底。車輛直到衝撞紅旗市場旁的一間超市門口台階，車頭嚴重毀損後才終於停下。

這起事故據傳已造成至少3人不幸喪命，死者包含1名長者與2名幼童。

事件在網上引起熱議。（X截圖）

12歲童疑服用「鎮咳藥」釀禍 肇事落跑遭警控制

從現場目擊民眾拍下的影片顯示，車輛撞毀停下後，一度傳出肇事司機棄車企圖逃逸，目擊者不斷大喊「逃逸了」。警方獲報趕抵現場後，順利控制住該名駕駛，赫然發現肇事者竟是一名年約12歲的未成年男童。

據了解，該名男童疑似偷開家人租來的平治車外出，且網傳男童在肇事當下疑似處於「嗑藥」後神智不清的狀態。網友爆料指出，男童疑似服用過量名為「右美沙芬」的非麻醉性鎮咳藥，該藥物原用於治療感冒引起的乾咳，但若過量服用，恐導致神志不清、類似醉酒等症狀，甚至出現攻擊行為。

目前事故相關影片已在網路上瘋傳，引起熱議，但截至目前為止，大陸官方仍未對這起重大死傷車禍做出任何公開說明與通報。

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