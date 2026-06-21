山友南太行網紅打卡位墮200米懸崖亡　事發｢觀景台｣為未開發區域

6月18日中午，位於山西和河南交界處的南太行老龍口瀑布對面知名「觀景台」發生意外，一名行山人士失足墜落懸崖，公安、消防以及民間救援隊伍持續進山搜尋。



內媒《紅星新聞》報道，墜崖男子遺體於19日中午被找到。據該地幹部指，男子墜崖位置的崖壁高度約200米。該區域並未開發，不屬於景區，崖下地形複雜、通行難度極大，搜救作業十分困難。



山西和河南交界處的南太行老龍口瀑布對面「觀景台」。（紅星新聞）

據早前報道，綜合《紅星新聞》、《大風新聞》指，事發「觀景台」是內地行山圈內知名網紅機位，因《中國國家地理》曾在此拍攝老龍口瀑布走紅，常年吸引各地行山人士專程前來拍照打卡。該位置屬於未開發「野線」（指未經開發的線路）平台，無任何防護護欄，外側是近乎垂直的紅岩絕壁。

事發「觀景台」是內地驢友圈內知名網紅機位，因《中國國家地理》曾在此拍攝老龍口瀑布大片走紅。（抖音）

該「觀景台」常年吸引各地驢友前來拍照打卡。（抖音）

目擊者李先生稱，墜崖者背着藍色背包，失足跌落途中重重砸斷崖間一棵松樹，隨後持續下墜。（大風新聞）

據公開資料顯示，南太行位於山西與河南交界，屬嶂石岩斷裂帶，部份區域崖壁傾角超過80°，近乎垂直。另外，不少穿越南太行野線緊貼百米懸崖，部份路段不到1米寬，護欄、應急設施較缺乏。山上岩石長期風化鬆動，碎石路極易踩空滑墜。

南太行擁有7條官方開發的行山路線，但不少行山愛好者自己總結「野線」，近年來已多次發生安全事故。今年3月，一名29歲廣東男子在南太行行山失聯20日後，遺體被救援人員找到，確認身亡。