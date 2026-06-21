山友南太行網紅打卡位墮200米懸崖亡 事發｢觀景台｣為未開發區域
撰文：朱加樟
出版：更新：
6月18日中午，位於山西和河南交界處的南太行老龍口瀑布對面知名「觀景台」發生意外，一名行山人士失足墜落懸崖，公安、消防以及民間救援隊伍持續進山搜尋。
內媒《紅星新聞》報道，墜崖男子遺體於19日中午被找到。據該地幹部指，男子墜崖位置的崖壁高度約200米。該區域並未開發，不屬於景區，崖下地形複雜、通行難度極大，搜救作業十分困難。
據早前報道，綜合《紅星新聞》、《大風新聞》指，事發「觀景台」是內地行山圈內知名網紅機位，因《中國國家地理》曾在此拍攝老龍口瀑布走紅，常年吸引各地行山人士專程前來拍照打卡。該位置屬於未開發「野線」（指未經開發的線路）平台，無任何防護護欄，外側是近乎垂直的紅岩絕壁。
據公開資料顯示，南太行位於山西與河南交界，屬嶂石岩斷裂帶，部份區域崖壁傾角超過80°，近乎垂直。另外，不少穿越南太行野線緊貼百米懸崖，部份路段不到1米寬，護欄、應急設施較缺乏。山上岩石長期風化鬆動，碎石路極易踩空滑墜。
南太行擁有7條官方開發的行山路線，但不少行山愛好者自己總結「野線」，近年來已多次發生安全事故。今年3月，一名29歲廣東男子在南太行行山失聯20日後，遺體被救援人員找到，確認身亡。
河南驢友墮崖卡樹杈命懸200米高空 救援隊附近演練變實戰救人廣東兩女隨驢友行山 因體力不支遭棄荒野 被發現時體溫下降20歲男大生韶關龍斗峰失蹤逾20天 廣東三大險峰之一官方明令禁入內地男星楊迪爬深圳梧桐山沒做準備 友人體力不支要call救護車江蘇公園用墓碑鋪路「先父」等字清晰可見惹議 官方稱：就地取材