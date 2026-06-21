有片｜上海迪士尼遊客排隊太久不滿快證優先　女子叫大家｢往前衝｣

全球主題樂園「迪士尼」與「環球影城」因人潮眾多，常推出「快速通行證（Fastpass）」供消費者加價購買以節省排隊時間。然而，近日在社群平台X上卻瘋傳一段影片。傳出有婦人在上海迪士尼遊玩時，因不滿自己排隊太久，又眼紅購買快速通行證的遊客能不用排隊，竟在現場公然煽動群眾「強行破門」硬闖遊戲區，導致現場險些失控，畫面曝光後瞬間掀起網友口水戰。



一名女遊客在上海迪士尼遊玩時，疑似不滿排隊太久，竟煽動群眾「強行破門」硬闖遊樂設施。（截取自X@iPaulCanada）

不滿「有錢能使鬼推磨」？婦人現場高喊：跟我一起衝！

根據多名網友在社交平台X上的爆料，事件起因於上海迪士尼某熱門遊樂設施前。當時現場排隊人潮洶湧，一名婦人疑似耐不住漫長的等待，轉頭看到旁邊購買快速通行證的旅客絡繹不絕地進場，疑似瞬間理智斷線，在現場當眾大喊「大家往前衝」、號召其他同樣在排隊的一般遊客「強行破門」。

遊客疑似耐不住漫長的等待，在現場當眾大喊「大家往前衝」。（截取自X@iPaulCanada）

網絡輿論炸鍋！ 網諷：沒錢別出門丟臉

影片在網絡上傳開後，隨即引發排山倒海的討論，網友們的看法呈現極端兩極化。多數網友對婦人的行為感到不可思議，紛紛痛批：

「花錢買別人的時間天經地義，飛機高鐵也有商務艙，照她的邏輯待在家裡別出來丟臉。」

「這種低水準的人不配去迪士尼，引發踩踏事件怎麼辦？為了省時間連命都不要了。」

「他們很清楚上面對這些外企的態度，今天要是換成國有央企的設施，看她還敢不敢，絕對乖乖排隊。」



然而，也有不少中國網友站在婦人這邊，認為樂園的商業模式才是罪魁禍首。表示：

「連普通人最基本的『先來後到』的公平權利，也被資本用金錢剝奪了。」

「買快速通關佔用的是普通遊客的時間，錢卻全被迪士尼賺走，這根本是在故意挑動社會對立、刺激消費。」



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