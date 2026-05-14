中國遊客在布吉島夜潛捕殺鸚嘴魚　網民怒斥：根本不尊重當地法律

近日，中國遊客在布吉島夜潛捕殺受保護海洋生物鸚嘴魚（Parrotfish；鸚哥魚），當地居民曾多次出面勸阻無效，引起大批網民憤怒。目前，布吉府海洋資源與安全部門已聯合多個執法單位展開調查。



不聽勸阻捕殺鸚嘴魚 還有人與被捕魚合影

泰媒《The Phuket News》報道，5月10日，有網民在社交平台發文稱，一班中國遊客在布吉島卡塔海灘附近的岩石區夜潛，並使用魚叉捕撈受保護海洋生物鸚嘴魚，引起大批網民憤怒。

中國遊客在布吉島夜潛捕殺受保護海洋生物鸚嘴魚。（暹羅飛鳥）

中國遊客在布吉島夜潛捕殺受保護海洋生物鸚嘴魚。（暹羅飛鳥）

報道指出，事發地位於卡塔海灘南端一篇較偏僻的岩石區。據當地酒吧老闆稱，5月9日晚，他看到一群中國遊客攜帶魚叉裝備下海夜潛。他曾勸阻這些遊客停止捕撈活動，然而對方並未理會，仍繼續捕魚。

另有網傳圖片顯示，現場還有其他外國遊客與被捕的鸚嘴魚合影，一名俄羅斯遊客甚至拿起被魚叉刺中的魚自拍。

接到投訴後，5月10日，泰國第十區海洋與海岸資源聯合多部門以及卡倫區政府前往卡塔海灘調查。目前，相關部門正根據網絡影片及現場證詞追查涉事遊客身份。

鸚嘴魚被列入受保護海洋動物名單 非法捕撈或面臨監禁罰款

自媒體《暹羅飛鳥》消息，當地商戶指出，因卡塔海灘南端相對偏僻，難以監控，建議政府在海灘周邊增設更醒目的多語言警示牌，並加強夜間巡邏。卡倫區政府隨後表示，將盡快設置公眾宣傳標識，並聯合警方加強巡查，防止類似事件再次發生。

不少泰國網民留言稱「這不是無知，是根本不尊重當地法律」、「海洋生態不是遊客的遊樂場」，還有人直接將矛頭指向泰國當前的免簽政策，認為部份外國遊客正把「便利入境」誤解成「沒人管」。

根據2024年布吉府自然資源與環境部門發布的環境保護公告，鸚嘴魚已被列入禁止捕撈和持有的海洋動物名單。依據泰國1992年《國家環境質量促進與保護法》第100條，任何人在布吉相關海域捕撈、持有鸚嘴魚，都可能面臨最高1年監禁、10萬泰銖罰款，或兩者併罰。