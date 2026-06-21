浙江夫妻雙肺現陰影、老翁咳喘3月久治不癒　黃梅天警惕真菌作怪

悶熱、潮濕多雨的黃梅天，是霉菌（黴菌）滋生的溫床。近期，寧波大學附屬第一醫院接診了多宗因霉菌導致的嚴重呼吸道感染病例，一名73歲的哮喘患者因吸入木頭上的「樹花菌」孢子，導致咳喘3個月久治不癒；另一對夫妻則因浴室漏水，致客廳地板夾層發霉，雙雙罹患曲霉菌肺炎，雙肺出現大片陰影。



灌洗液培養證實是裂褶菌。（寧波大學附屬第一醫院）

七旬翁咳喘3個月服抗生素無效 入院證肺內有真菌

寧波大學附屬第一醫院介紹，73歲的朱先生有哮喘病史，平時靠藥物控制病情，最近3個月，他開始出現持續的咳嗽、氣急，抗生素治療多日無效。轉入寧大一院後，院方為他安排氣管鏡檢查，結果發現肺部存在名為裂褶菌（俗稱白參、樹花菌）的真菌。

該院的呼吸與危重症醫學科丁群力主任醫師介紹，裂褶菌平時生長在腐爛的木頭、潮濕的木製品上，梅雨季特別活躍。裂褶菌會釋放出極其微小的孢子，像粉塵般漂浮在空氣中，朱先生很可能吸入了含有大量孢子的空氣，引發嚴重的變應性支氣管肺真菌病。

這種感染極易被誤診為哮喘發作或普通肺炎。患者常咳出黃白色黏痰，甚至出現喘息、發熱，若不及時治療，肺功能會受到不可逆的損害。

裂褶菌。（寧波晚報）

夫婦雙肺有陰影 撬開客廳地板揭夾層長滿厚霉菌

周先生和妻子最近同時出現發燒、咳嗽、咳痰的症狀，肺部CT顯示雙肺有大片實變影，起初以為是流感交叉感染，但抗感染治療效果不佳。在醫生的追問和引導下，他們才想起家中浴室漏水，殃及客廳地板。當他們回家後撬開地板後，才驚覺地板夾層長滿厚厚的霉菌，散發霉味。

丁群力醫生巡房。（寧波大學附屬第一醫院）

丁群力介紹，周先生夫婦的病症，是典型的居住環境導致的吸入性感染。曲霉菌是梅雨季最活躍的真菌之一，佔空氣中真菌的12%。雖然大多數免疫力正常的人能通過免疫系統清除孢子，但對於有基礎病、免疫力低下或長期吸入高濃度孢子的普通人，霉菌會直接入侵肺部，引發曲霉菌性肺炎，嚴重時可致呼吸衰竭。

四類高危人群需高度警惕

1. 血液系統腫瘤及放化療患者：中性粒細胞缺乏超過10天，防御屏障受損

2. 長期使用激素或免疫抑制劑者

3. 有慢性基礎病患者：如慢阻肺、肝硬化、糖尿病、慢性腎臟病

4. 高濃度暴露者：如居住環境發霉、從事蘑菇種植或木材加工的人員

