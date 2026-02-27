牛肉飯「長出頭髮」？內地男返鄉過年忘扔 返工驚見霉菌滿佈畫面
安徽省合肥市一名男子春節返鄉過年，不慎將一碗吃剩的牛肉飯忘在辦公室，節後他返工，一股刺鼻霉味撲面而來，眼前景象更讓他震驚，碗中竟長出約15厘米高的「頭髮」，是密密麻麻的黑色菌絲，令人瞠目結舌。
《合肥晚報》報導，這名尹姓男子表示，春節前曾將一碗準備餵小狗、吃剩的牛肉飯暫放在辦公室，沒想到返鄉期間忘記清理：「我一推開門就聞到一股很重的霉味，當時心裡就覺得不妙。」
牛肉飯已面目全非 碗口豎起密集黑色菌絲：
走近一看，原本的牛肉飯早已面目全非，碗口密密麻麻豎起黑色菌絲，高度約15厘米左右，宛如頭髮，尹男哭笑不得說：「那畫面真的很震撼，像一碗黑色的頭髮，整個都炸開了。」他直言，從沒見過這麼誇張的發霉情況。
報導指出，相關畫面在網路曝光立即引發熱議，不少網友驚呼：
「這是生物實驗現場吧」
「過完年直接變自然課教材」
也有網友提醒，食物長時間在密閉空間腐敗，可能產生大量霉菌孢子，對呼吸道健康造成影響。專家指出，春節期間辦公室長時間無人通風，加上氣溫與濕度適中，為霉菌生長提供條件。
