湖南211高校被指18人擠黴菌宿舍　校方澄清非事實但宿舍確實緊張

近日網傳「湖南師範大學18人同住黴菌宿舍」的消息引發社會關注。該言論指稱，部分研一新生被分配至設施簡陋、環境狹窄的宿舍樓，甚至出現「木門長蘑菇」的情況。雖然官方指出網上流傳的18人間宿舍並非事實，承認宿舍問題存在的事實，已經意識到問題的嚴重性。



內媒《極目新聞》報道，據網傳描述，涉事宿舍位於咸嘉湖一棟，採用「三室一廳一衛」的格局，每個小寢室容納六人，三個小寢室合計18人共用三個廁所坑位。學生反映，宿舍空間狹小，木門上長出蘑菇，洗衣機洗完衣服後仍有污垢，甚至小寢室跳閘時整個大寢室都會停電。網文作者稱，自己曾經住過這裡，目前已經搬離。據悉，該宿舍樓一年的住宿費為人民幣1200元，今年該校空閒宿舍條件差不多，許多學院學生被安排至咸嘉湖校區，研二是否能換宿舍仍未確定。

湖師大學生抱怨住黴菌宿舍；圖為網傳宿舍狀況。（大河報）

對此，湖南師範大學宣傳部周老師接受訪問時回應指出，學校宿舍確實存在供給不足的情況，原因在於今年整體擴招。「因為學校擴招，今年的宿舍情況確實很緊張，出現供給不足的情況。」周老師表示，今年本科生擴招600人，博士生擴招400多人，雖然碩士層面擴招力度不大，但由於整體招生規模上升，導致宿舍出現緊張局面。

面對外界質疑，校方回應強調，網上流傳的「18人間宿舍」說法並不屬實，但承認宿舍環境問題的確存在。湖南師範大學作為「雙一流」建設高校和「211工程」重點大學，學生住宿條件理應受到重視。周老師表示，學校已經意識到問題的嚴重性，正在積極檢查與了解具體情況，並承諾將盡最大努力改善學生的住宿環境。