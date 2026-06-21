四川男玩滑翔傘遇亂流掛60米高天秤　驚險懸空數小時後獲救

6月19日傍晚，四川南充市一名男子玩滑翔傘期間突遇亂流，導致滑翔傘纏繞在一處工地的塔式起重機（又稱塔吊、天秤）上，當時他全身懸空，僅憑幾根滑翔傘絲線懸吊於高空數小時。由於工地堆滿建材、無法鋪設救生氣墊，消防最終派出72米高的雲梯消防車展開救援，成功將被困男子安全救下。



滑翔傘纏繞在一處工地的塔吊上。（澎湃新聞）

《現代快報》、《澎湃新聞》報道，目擊者介紹，事發於四川南充市順慶區青山湖航空飛行營地附近，塔吊下方是一座鐵路橋。當時一名滑翔愛好者在飛行過程中，滑翔傘不慎卡在吊臂上，懸在半空中一動不動，「傍晚6點多看到的，人掛了好幾個小時，幸運的是最後被救下來了」。

被困者僅憑幾根滑翔傘絲線懸吊於高空。（澎湃新聞）

被困者身體無穩固支撐，隨時有墮落風險。（澎湃新聞）

南充市順慶區消防救援大隊稱，當晚6時32分接報後，消防救援人員立即趕到現場，勘查後確認被困男子身處塔吊頂部尾端位置，滑翔傘傘體完全纏繞塔吊構架，男子全身懸空，僅憑傘具固定絲線懸吊於高空，身體無穩固支撐，隨時有墮落風險。

經在建工地負責人現場核實，涉事塔吊垂直高度達60餘米。受工地建材堆放、地面基坑圍擋等場地條件限制，現場無法平整場地鋪設救生氣墊，無法展開常規低空救援。

消防派出72米雲梯消防車展開救援。（澎湃新聞）

現場消防指揮員聯合工地管理方、塔吊操作手研判險情、評估作業風險，決定派出72米雲梯消防車展開救援。兩名消防員穿戴安全防護吊帶、攜帶救援繩索、剪切工具等裝備，搭乘舉高消防車平台抵達被困者安全作業區域。

消防員安撫被困者情緒，同步快速架設安全保護繩、加裝雙重保險裝置，穩固被困者身體。確認防護裝置全部固定牢靠後，消防員協助被困者穿戴專用救生背心，精準剪斷纏繞塔吊的滑翔傘束縛繩索，解除傘具牽絆。隨着雲梯平穩回落，被困者於當晚9時許安全回到地面，全程無人受傷。