有片｜深圳滑翔傘事故2傷　92公斤男疑超重升空2米後墮落當場昏迷

2月3日下午，深圳桔釣沙滑翔傘飛行基地發生一起遊客墜落事故。據2月4日網民發佈的影片顯示，一名遊客乘坐滑翔傘時失控墜落海岸，滑翔傘上有教練和遊客兩人，受傷男子頭部墮地後當場昏迷，隨後被抬離送醫。目前，該商家已暫停運營。



一遊客體驗滑翔傘項目後墮落在沙灘上。（新京報我們視頻）

據目擊者稱，遊客當場昏迷。（新京報）

《浪潮新聞》報道， 目擊遊客林女士（化姓）介紹，受傷的是一名男性遊客，當時排在其前面體驗滑翔傘飛行。一名教練帶着他飛到兩米左右的高度時，滑翔傘突然歪掉，直接掉到沙灘上。林女士稱，遊客頭部着地，當場昏迷，同行的教練崴了腳。受傷的遊客隨後被用擔架抬走送醫。

傷者被抬上擔架送醫。（浪潮新聞）

林女士懷疑事故可能和超重有關：「商家要求遊客限重90公斤，受傷遊客稱重後超了2公斤，又補了100元（人民幣，下同）才允許飛行。」林女士說，起飛時正好有一陣風颳來，可能也有關係。

據了解，傷者遊玩的項目為「滑翔傘飛行體驗·專業教練一對一帶飛」，網購價為980元。商品詳情頁顯示：「體重在90公斤以內無需另付，體重超過90公斤需要提前來電諮詢」。目前，該項目已經暫停運營，開放時間無法確定。相關部門工作人員表示，傷者已送醫治療，事故原因仍在調查當中，可能是受到風向影響。