世界盃日本球迷執垃圾被嘲「搶清潔工飯碗」蒼井空高EQ霸氣反擊

前段時間日本球迷在世界盃賽後自發清理看台垃圾的舉動，再次贏得國際足聯發文大讚。然而，這則美談傳開後卻遭部分網民狠酸是「偽善做騷」，甚至批評他們「搶了清潔工飯碗」。這次連一向熱愛足球的知名女優蒼井空也看不過眼，在社交平台以中日雙語高情商反嗆酸民，霸氣護航家鄉球迷！



日本球迷賽後自發執拾垃圾被各大國際媒體稱讚。（X@FIFAcom）

賽後清理看台遭海內外網民齊質疑

日本球迷在賽後自發性包辦清理看台垃圾的行為，雖然在全球主流媒體中贏得一片叫好，但在這個舉動在日本本土引來「做騷」的質疑，在海外也掀起了不少負面評論。

有部分中國網民在社交平台上表示，「雖然我不是日本人，但是撿垃圾的表演真的很噁心，而且還把清潔工的工作搶了」。有網民更質疑，球賽門票費用明明早已經包含了場地清潔費，不理解日本球迷為什麼偏要搶著做，直指根本是在國際鏡頭前刻意作秀、偽善，更引發了「平常也有在做嗎」等嘲諷發言。

蒼井空高情商雙語反擊

面對排山倒海的酸言酸語，日本知名女優蒼井空親自轉發了相關的批評貼文，並高EQ地中日雙語進行反擊，她直言這本質上就是一種「文化差異」與價值觀的不同。她在個人社交平台上表示，「我覺得你是在覺得這種事情很奇怪、很難接受的文化或價值觀環境中長大的。所以我覺得，你大概很難理解這種感覺」。

（X@aoi_sola）

這番言論瞬間讓大批網民無言以對，同時也引來無數網民集體按讚叫好，大讚她霸氣，「不愧是永遠的女神」、「這情商高得驚人」。

網民拿本土亂象挑釁 蒼井空犀利反問

隨後，又有網民拿出日本本土花火大會後滿地垃圾的亂象照片來質問蒼井空，她亦毫不避諱，同樣以中日雙語坦然回應，「這種不守規矩的人，日本也有。只是這次被大家關注到的，是那些自願去收拾垃圾的日本人而已」。

而面對網民進一步質疑這是一場「為了外國鏡頭而做」的集體表演、甚至批評組織者刻意宣傳，蒼井空更直接在留言區回應，「你以為日本人是特意把媒體叫來，跟他們說『我們接下來要執垃圾了，請拍下來報新聞』嗎？還是說，（我們）應該對媒體說『請不要拍我們這種樣子』才對？」