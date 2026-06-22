阿根廷立全球最大美斯雕像　高26米重70噸霸氣刷新世界紀錄

阿根廷「足球之神」美斯（Lionel Messi，又譯梅西）再添傳奇篇章，阿根廷近日正式公開全球最大的美斯雕像，高達26米、重達70噸，不僅刷新世界紀錄，也象徵這位8屆金球獎得主在足壇難以撼動的歷史地位。



足球史上最偉大球員之一

阿根廷體育媒體《TyC Sports》報道，這座巨型雕像由雕塑家貝羅伊薩（Aldo Beroisa）設計，坐落於阿根廷內烏肯省（Neuquén）庫特拉爾科（Cutral Co）。其規模驚人，高度為26米、重達70噸，為目前全球最大的美斯雕像。值得注意的是，本月稍早印度加爾各答一座21米高的美斯雕像，因民眾質疑抗風能力不足而遭拆除，因此新雕像正式成為世界第一。

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現年38歲、目前效力於美職聯國際邁亞密（Inter Miami CF，又譯國際邁阿密）的美斯，是全世界公認無可爭議的歷史最佳球員（G.O.A.T.），其足球生涯獲獎無數，包括8座象徵球員最高榮譽的金球獎（Ballon d'Or）、4次歐洲聯賽冠軍盃（UEFA Champions League）冠軍、3次歐洲超級盃冠軍、3次世冠盃冠軍。

不僅如此，美斯帶領阿根廷隊獲得2022卡塔爾世界盃冠軍、2014巴西世界盃亞軍、2008北京奧運金牌、以及2021年、2024年2次美洲國家盃冠軍，被公認是足球史上最偉大的球員之一。

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