成都地鐵MMA‧有片｜阿伯強拉女童讓愛心座　母親護女狂用手機扑頭

四川成都地鐵2號線日前發生一宗因讓座引發的肢體衝突。一名年約70歲的紅衣老伯，強行要求坐在愛心專座（類似香港「關愛座」）上的女童讓座，更動手拖拽對方。女童母親見狀出手保護女兒，雙方繼而爆發激烈打鬥，老伯一度取出雨遮企圖攻擊，被其他乘客制止。



一名年約70歲的紅衣老伯，強行要求坐在愛心專座上的女童讓座，更動手拖拽對方。（影片截圖）

少女母親見狀出手保護女童，雙方繼而爆發激烈打鬥。（影片截圖）

母親斥「讓座是情分」激怒阿伯 雙方打鬥

據《荔枝新聞》報道，6月21日，在四川成都地鐵2號線上，有穿紅T恤、年約70歲的阿伯，在成都地鐵2號線車廂內，指責一對坐在愛心座的母女。

事後有目擊者發文稱，列車行至天府廣場站時，阿伯命令女童起身讓座，女童的母親隨即表示自己可以讓座，但強調「讓是情分，不是本分」，要求老伯好好溝通、互相尊重。惟老伯聞言情緒失控，直接動手拖拽女童手臂。

母親見狀立即上前保護女兒，與老伯發生激烈口角，繼而升級為肢體衝突。

影片顯示，母親一度伸腳踢向老伯，並用手機擊打對方頭部；老伯初時起腳回擊，其後更取出雨傘企圖攻擊女童母親，幸被旁邊的男乘客及時制止，衝突才未有進一步惡化。

網民熱議：阿伯精神好過年輕人 建議取消愛心座

事件在網絡引發廣泛討論。有網民揶揄：「阿伯精神比年輕人還好，還需要讓座？」亦有網民建議取消愛心專座，認為「出發點是好的，但被人道德綁架，反覆製造矛盾和摩擦，乾脆沒有。會讓的人自然會讓」。

對於讓座爭議，成都地鐵工作人員回應稱，地鐵倡導文明出行，倡導尊老愛幼，但沒有強制要求，只是說倡導。