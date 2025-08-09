機上MMA｜女子不滿男孩狂踢椅背動手還擊　男孩母親：他還是孩子

8月8日有網民發布影片稱，有乘客在從深圳飛往大連的南航CZ6164航班起衝突，飛機降落後，一名女子疑似先動手打了飛行中一直在踢她椅背的男孩，男孩一家人就立刻還手，目擊乘客稱「女生被對方一家四口打得趴下來了，嚷嚷著要報警」，男孩母親則勸阻該女子稱「他還是孩子，你太過分了」。



該網民發布影片並配文稱「起因是一名男孩坐飛機用腿頂了前排座椅一路。飛機降落後就打起來了。」，該網民稱，那個孩子坐飛機頂了前座位的人一路，前排女生多次警告後罵了男孩。男孩心有不爽，借路過故意撞前排女生，導致耳機都掉落不見了。該女子在飛機降落後動手反擊，男孩一家人則還手，場面混亂。

當事女子被推倒在地。（影片截圖）

影片畫面顯示，一名女士坐在機艙內的走道上大喊「報警報警，你太過分了，你推我」，還。現場引來多人圍觀，空服員則立刻出面處理，還有乘客在阻攔當事人。

空服員則立刻出面處理，還有乘客在阻攔當事人。（影片截圖）

內媒採訪一名涉事航班的乘客，事發8月6日晚，航班剛落地準備開門時，幾人發生了爭執打了起來，「安全員在前面，他們是在飛機中間的位置，當時大家都在排隊出，所以不太好走」該乘客稱，打了幾分鐘，工作人員來了後，就停下來了，「開始吵起來是誰先打的」。

南航有關人士表示：「確有此事，機組人員第一時間協助處理並安撫乘客，警方目前已介入。」大連周水子國際機場警方稱，已介入處理此事，案件正在辦理中，或發佈警情通報。