街頭MMA！女司機腳踹保安遭反手兜巴星　網民熱議：算正當防衛？

據中國新聞周刊報道，近日，「女子腳踹保安後被反手扇一耳光」引發關注。



據報道，福建三明一名女司機因與保安發生口角，情緒失控上前踹了保安一腳，保安隨即反手扇其一耳光。經了解，事發地位於福建省三明市永安市，4月22日，永安市人民政府工作人員回應稱，相關部門已經了解情況，正在處理，具體請關注官方消息。

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相關視頻引起熱議，網友質疑，若情況屬實，保安行為是否屬於正當防衛？對此，陝西恆達律師事務所律師趙良善表示，若情況屬實，女司機因口角主動腳踹保安，構成毆打他人的不法侵害，違反中國內地《治安管理處罰法》第五十一條規定：「毆打他人的，或者故意傷害他人身體的，處五日以上十日以下拘留，並處五百元（人民幣，下同）以上一千元以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或者一千元以下罰款。」 因此，趙良善認為，女司機主動挑釁、先行施暴，主觀過錯明顯，應承擔主要違法責任。

有流傳監控錄像顯示，女子下車出腳前，保安有強行關門夾腿的行為：

而保安的行為，在趙良善看來，則屬於防衛過當。根據中國內地《治安管理處罰法》第十九條規定：「為了免受正在進行的不法侵害而採取的制止行為，造成損害的，不屬於違反治安管理行為，不受處罰；制止行為明顯超過必要限度，造成較大損害的，依法給予處罰，但是應當減輕處罰。」 他認為，保安面對女子腳踹的輕微不法侵害，卻以明顯過重的力道扇耳光反擊，手段明顯超過必要限度並造成較大損害，已構成防衛過當。

知名律師河南澤槿律師事務所主任付建表示正當防衛必須同時滿足：存在正在進行的不法侵害、為制止侵害，不是報復泄憤、手段、力度沒有明顯超過必要限度。

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