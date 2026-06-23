足球交流賽變MMA　國足14歲「明日之星」遭成人隊圍毆踢下陰骨折

6月21日下午，張家界足球隊與廣東銘途足球隊進行交流賽，雙方球員發生言語爭執並升級為肢體衝突，其中一名14歲的廣東小球員張皓燁竟遭多名張家界足球隊的成年球員圍毆，不僅頭、腹、手多處受傷甚至骨折，連私隱部位也遭惡意踢踹。



6月21日下午，張家界足球隊與廣東銘途足球隊在進行交流賽，雙方球員發生言語爭執並升級為肢體衝突。（九派新聞）

14歲的廣東小球員張皓燁竟遭多名張家界足球隊的成年球員圍毆。（九派新聞）

廣東14歲小將遭湘超成人隊圍毆兼踢下陰

綜合《羊城晚報》、《九派新聞》報道，6月12日至22日，湘超張家界隊遠赴廣東佛山、深圳等地，開展為期10天的封閉式集訓拉練。本次集訓陣容齊整，共30人參訓。

21日下午，張家界足球隊與廣東銘途足球隊在廣州市廣東銘途足球訓練場進行交流賽，不料在比賽期間雙方球員發生言語爭執並升級為肢體衝突。

21日下午，張家界足球隊與廣東銘途足球隊在廣州市廣東銘途足球訓練場進行交流賽，不料在比賽期間雙方球員發生言語爭執並升級為肢體衝突。（封面新聞）

張皓燁遭湘超成人隊圍毆。（九派新聞）

現場影片記錄下多人圍堵少年球員的混亂場面，據報道，廣東銘途足球隊14歲隊員張皓燁頭部、鼻部、腹部、右手多處損傷，右手第五掌骨遠段骨折，私隱部位也遭惡意踢踹，身心雙重重創。

被歐球員剛助U15中國隊擊敗意大利

據悉，被毆打的球員中傷勢最重的為14歲的張皓燁，今年4月曾入選中國U15男子足球隊集訓的名單。在今年4月28日的第22屆意大利國家之杯國際邀請賽小組賽第2輪，張皓燁首發出場並司職中場，幫助U15國足2-0擊敗意大利U15國家隊。

在今年4月28日的第22屆意大利國家之杯國際邀請賽小組賽第2輪，張皓燁首發出場並司職中場，幫助U15國足2-0擊敗意大利U15國家隊。（雷速體育）

警方介入調查 俱樂部拒絕接受道歉

目前，廣東銘途俱樂部22日凌晨發佈嚴正聲明，銘途參賽球員均為青少年，對手為成年隊伍，本應恪守體育道德、尊重未成年球員，做好競技表率。但比賽期間，張家界隊相關人員惡意毆打該會未成年球員，造成身體受傷、身心受損，且嚴重擾亂賽場秩序。銘途對此予以強烈譴責，絕不接受任何形式的道歉、調解。

此外，6月22日，張家界市足球協會發佈情況通報稱，目前，公安機關正在對該事件進行調查處置。下一步，我們將依據調查結果對相關人員進行嚴肅處理，後續調查處理結果將及時向社會公佈。