廣東歲半童被生父女友暴踢致內臟破裂身亡　生父還為她出具諒解書

近日，廣東一名年僅1歲半的男童疑被生父女友腳踢致死一事，持續引發廣大網民的關注。事發一個月後，生父李某給疑犯出具諒解書，生母謝女士則表示，堅決不同意諒解，拒絕任何經濟賠償，要求從重判決。



男童生前照片。（瀟湘晨報）

男童生前照片。（瀟湘晨報）

生父女友腳踢男童3次致其內臟破裂 生母堅決不諒解

綜合《瀟湘晨報》、《揚子晚報》報道，據起訴書顯示，女疑犯郭某與男童生父李某為情侶關係，郭某於2025年8月底辭去工作，在出租屋全職照顧孩子。

期間，郭某因孩子調皮，不願意配合吃飯，耐心逐漸消磨殆盡，用手捏、掐、打等方式傷害孩子手臂、臉頰、臀部等部位。

2025年11月6日、2025年11月8日郭某用腳踢男童的腹部共三次。經鑑定，男童為左季肋部和腹部遭受到巨大鈍性作用力導致肝臟破裂、胰腺破裂以及腸破裂死亡。

事發一個月後，生父李某給疑兇出具諒解書，生母謝女士表示，堅決不同意諒解，拒絕任何經濟賠償，要求從重判決。（瀟湘晨報）

謝女士表示，案發後一個月，2025年12月16日，男童生父給郭某出具了刑事諒解書，她對此堅決不同意。謝女士認為，郭某很可能在案發前就對孩子就有過虐待行為。

今年3月，檢察院擬以「故意傷害致死」起訴郭某，謝女士認為應定性為「故意殺人」，並主張前夫李某應作為「從犯」追究。

李某回應稱，他對孩子的死也很悲痛，當時並不知道孩子是被女友踢傷致死。他表示，與郭某同居期間，認為對方是真心對待孩子，不是故意傷害，因此出具了諒解書。

律師：故意傷害致人死亡法定刑期為十年以上

北京市中聞律師事務所律師劉凱表示，生父單獨簽署的刑事諒解書本身合法有效，不會因為母親反對而作廢，但量刑效力會顯著打折。

劉凱表示，從法律定位來看，刑事諒解書只是法院量刑的參考情節。刑事案件屬於國家公訴案件，是否立案、起訴、定罪，由司法機關依法獨立判定，諒解書無法干預案件整體走向，僅能作為法院酌情從寬處罰的依據。

對於本案量刑，劉凱稱，根據《刑法》第二百三十四條規定，故意傷害致人死亡的，法定刑期為十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，屬於重罪量刑區間。結合本案披露的細節，整體量刑起點會顯著偏高。