杭州兩女童受困電梯2小時　頭髮衣服盡濕求救近50次　保安竟不理

浙江杭州兩名年僅9歲的女童近日在屋苑電梯故障後受困近兩個小時，期間不斷按壓緊急求救按鈕近50次，卻被保安以為是惡作劇，遲遲未救援。家長查看監視器畫面後情緒潰堤，痛批物業管理公司失職。事件曝光後，物業公司已公開致歉，並宣布開除當天值班人員。



兩女童受困2小時 輪流狂按求救鈴

據內媒浙江電視台《1818黃金眼》報導，受困女童父親張先生表示，5月23日女兒與另一名同齡孩童搭乘電梯時，因設備故障被困其中近兩小時。兩名孩子在密閉空間內輪流按壓求助鍵，估計按了35至50次之多，但救援遲遲未到。

另一名孩童家長欒女士看完監視器畫面後忍不住落淚。她表示，兩個孩子在受困期間已經想盡各種方法求救，「該想的辦法都想了，該做的事情都做了」，長時間處於高溫及緊張環境下，兩人的頭髮和衣服都被汗水浸濕，令人十分心疼。

張先生指出，確認孩子受困後，最後是由家屬聯繫物業公司電梯維修人員趕赴現場，才順利將兩名孩童救出。

更讓家長難以接受的是，事發電梯距離屋苑消防控制中心僅數米之遙，雙方幾乎只有一牆之隔。家長質疑，孩子多次透過電梯緊急系統求助，為何始終未能獲得及時回應。

根據家長說法，值班保安曾接到孩子的求救通話，卻誤以為是惡作劇，不僅沒有立即處理，甚至還告訴孩子「不要再按電梯玩了」，導致寶貴救援時間遭到延誤。

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保安以為惡作劇未理會 慘被公司開除

對此，物業公司回應表示，經調閱監視器及相關紀錄後發現，受困期間值班人員共接聽三次求救訊號，但因通訊品質不佳，加上接聽設備話筒未正確歸位，導致後續警報訊號無法傳送至監控中心，最終錯失即時救援機會。

物業公司已公開致歉，並坦承管理上存在疏失。公司表示，已將當天負責值班的消防控制室人員予以辭退，並立即展開全員緊急應變教育訓練。

此外，物業公司也承諾將全額負擔兩名孩童後續身體檢查費用，並與家長協商精神慰撫及相關賠償事宜，同時全面檢查社區所有電梯設備，重新檢討並升級緊急救援流程，以避免類似事件再次發生。

目前兩名孩童已平安返家，但身體及心理狀況仍待進一步評估。

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