會員病逝家屬欲繼承會籍被拒　山姆凍結卡要求持卡人親身到店辦理

近日，廣州一名網民在社交平台發文稱，家中親屬今年4月病逝，她在處理逝者名下的山姆會員卡時，提出申請繼承會員資格遭拒，之後申請綫上退卡亦未被受理，甚至被山姆凍結會員卡。她曾向山姆客服提供親屬的死亡證明，但對方要求持卡人到門店辦理。



山姆會員商店（寶安店）。（大眾點評）

《揚子晚報》報道，網民稱，持卡親屬今年4月因病去世，之後她聯繫山姆客服，提出繼承親屬的會員資格，但被拒絕，隨後她提出退卡，並向客服提供親屬死亡證明等資料，但始終未獲受理。

在協商期間，山姆更指其違反《山姆會員商店會員章程》使用規範，因此凍結會員卡。相關通知寫明，必須由會員本人攜帶有效身份證件，親身到門店處理。

山姆指，因違反《山姆會員商店會員章程》使用規範遂凍結會員卡。（揚子晚報）

對此，該網民怒斥平台做法極其荒謬，質疑早前已向山姆遞交持卡人死亡證明，為何還能以「違規」為由封卡，並要求死者本人到場辦理。

她還稱，為解決問題已先後多次致電客服，惟對方僅回復「很抱歉，很理解，建議線下辦理」。她坦言，自己家離山姆門店有數十公里，但為了200多元（人民幣）退費去門店非常麻煩，山姆這種「事情辦不了，也不給具體原因」的態度令人非常生氣。

雖然網民遞交親屬死亡證明，但山姆事後提出持卡人到綫下辦理業務的要求。（揚子晚報）

6月24日，位於南京的山姆分店工作人員指，親屬攜帶死者證明及持卡人身份證複印件到門店，即可辦理退卡，綫上能否辦理則未知。山姆官方在線客服熱線則回應稱，已記錄事件並轉交相關部門跟進。