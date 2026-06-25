深圳男購山姆涼席通風2小時異味不散　疑甲醛超標致8月嬰兒起疹

近日，深圳市民雷先生在山姆會員商店（寶安店）購買一款可機洗涼席三件套，舖設後氣味刺鼻，通風兩小時仍不散。當晚雷先生頭腦發脹、喉嚨發癢，其8個月大的嬰兒身上起疹。他自行檢測發現甲醛含量達0.083mg/m³，TVOC達0.701mg/m³，質疑產品有毒物超標。



舖設後身體不適兼嬰兒起疹

據《南方都市報》報道，雷先生以279.9元（人民幣，下同）購入涉事的「絲享」品牌可機洗涼席3件套。他舖設後開窗通風兩小時，後稱刺鼻味道還是散不掉」。當晚他出現頭腦發脹、喉嚨發癢症狀，家中8個月大的嬰兒身上起疹。雷先生使用家用甲醛檢測儀測試，結果顯示甲醛含量0.083mg/m³，TVOC達0.701mg/m³。

雷先生使用家用甲醛檢測儀測試，結果顯示甲醛含量0.083mg/m³，TVOC達0.701mg/m³。（南方都市報）

雷先生憶述，涉事門店在涼席產品區僅擺放小塊樣品布料，未見產品相關檢測報告。他向山姆反映後，獲回覆指產品有第三方檢測報告、甲醛檢測合格，可為其退款。但雷先生不認同，認為第三方報告僅屬抽檢，抽檢合格不代表同批商品全部達標，要求門店提供解決方案。

雷先生在山姆會員商店（寶安店）購買一款可機洗涼席三件套。（南方都市報）

熱銷產品屢遭投訴

報道指出，涉事涼席已登上山姆清涼夏日熱銷榜，位列納涼好物第6位，頁面標註周銷量1000+件。產品資訊顯示，席面表層主要成分為聚乙烯纖維，外包裝印有「符合食品安全國家標準級矽膠」、「自然涼感」、「國家行業標準起草單位」等宣傳字樣。此外，近期多名消費者發帖反映該涼席異味問題。

涉事涼席已登上山姆清涼夏日熱銷榜，位列納涼好物第6位，頁面標註周銷量1000+件。（南方都市報）

深圳市監局稱產品符合國標

深圳市市場監督管理局寶安監管局接報後，派員到寶安山姆會員店檢查。經現場核查，該款「可機洗涼席3件套1.8m」外包裝標識完整，標明生產廠家、安全類別、執行標準等資訊。商家現場提供產品質量報告，顯示甲醛含量符合GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規範》及GB 18401-2010《國家紡織品基本安全技術規範》兩項國家強制性標準

山姆會員商店（寶安店）。（大眾點評）

當局組織雙方調解，商家表示可辦理退換貨，雷先生則要求退一賠三並承擔其與家人的身體檢查費用。雙方未能達成共識，當局依據《市場監督管理投訴舉報處理辦法》依法終止調解。截至發稿，雷先生表示山姆已同意為其退款。