設計缺陷？　曱甴入侵掃地機械人　雲鯨NARWAL判人為損壞拒保修

據內媒《每日經濟新聞》報道，內地雲鯨NARWAL掃地機械人因「蟑螂（曱甴）排泄物污染主板」導致損壞，然而廠家以「生物入侵不在質保範圍」為由拒絕免費保修，消費者需自費數百元維修。消費者的相關投訴並非個案，在內地投訴平台「黑貓投訴」，以「雲鯨、蟑螂」為關鍵詞搜索可見，有40餘條投訴，大多涉及雲鯨J4、J5掃地機械人。



對此，雲鯨回覆表示，蟑螂侵入在智能家電中常有發生，是生物習性等所致，行業現有方案難以絕對阻斷，但已從軟硬件和服務層面推進優化。



去年5月，消費者王欣月在雲鯨（NARWAL）京東自營旗艦店以2800餘元（人民幣，下同）購入一台雲鯨J5Max智能掃拖一體機械人，客服告知機器享有2年質保。

然而，未足一年今年4月，掃地機拖布支架就無法伸出，王欣月隨即將機器送回廠家維修。惟雲鯨客服幾日後回覆稱，機器主板遭蟑螂排泄物污染，導致機械人配件損壞，而這屬於人為損壞，不在質保範疇內，王欣月需支付600餘元的更換零件等費用。

不過，王欣月認為，從廠家提供的拆解後主板照片上，無法明顯看出被蟑螂侵蝕痕跡。多次溝通後，雙方仍無法就維保費用達成一致。

消費者推測蟑螂可能由掃地機器人塵盒開口鑽入。（每日經濟新聞）

王欣月亦推測，或許因設計缺陷才會被蟲子入侵，她表示，雲鯨J5Max使用一次性集塵袋（部分產品使用塵盒），基本上每月更換一次配件，集塵袋內儲存各種垃圾。「集塵袋開口處沒有配備止逆擋板，如果蟑螂被食物殘渣吸引進入集塵袋，就有可能從內部進入機器其他部位。」

除王欣月外，消費者張雲也遇到了相似問題。他2024年10月在京東平台購買的雲鯨J5掃地機械人，到今年5月時出現拖地模塊異常，送檢後發現機器進了蟑螂，公司判定為人為損壞。

張雲認為，在正常使用中，消費者很難保證家中完全沒有昆蟲，如果雲鯨的產品對環境要求苛刻，應該在售賣介紹頁明確標注。他覺得，若機器進蟑螂是因產品自身設計缺陷，不應由消費者承擔損失。經過投訴後，雲鯨方面承諾減免一半維修費用，但他並不認可此方案。

部分品牌掃地機器人塵盒入口處設有止逆擋板，蟑螂進入後會被困其中，無法進入機器其他部位。（每日經濟新聞）

公開資料顯示，雲鯨創立於2016年，公司全稱為雲鯨智能創新（深圳）有限公司，其官網稱產品已服務全球超300萬用戶，連續兩年被評為中國科技機械人企業50強，旗下有多款掃地機械人等產品。是全球出貨量前五名之一的掃地機械人廠商之一。

雲鯨掃地機械人同時也在香港、台灣等地區售賣，雖涉事型號J5Max在香港暫未有官方行貨推出，但在京東Mall香港首店有相關產品可以體驗。

公司稱後續機型將增加阻隔擋板

針對上述消費者反映的問題，6月23日，雲鯨回覆內媒《每日經濟新聞》表示，電氣產品易受蟑螂侵入並造成損壞，在行業內具有普遍性，其他智能家電中同樣時有發生，「是生物習性與產品工作原理共同作用的結果，不宜簡單歸為某一產品的設計問題。」

同時，雲鯨表示，掃地機械人需要通過進風口、塵盒口及集塵口實現清掃和集塵功能，整機無法做到全封閉密封，客觀上為極小的生物侵入留下了一定可能；考慮到蟑螂的鑽縫能力，行業現有方案確實難以做到絕對阻斷。且對10餘起反饋樣本分析後發現，退回機器平均使用時長超過12個月，積灰和臟污都比較明顯。長期使用中，若機器內部積存灰塵與食物殘渣未及時清理，客觀上易形成吸引蟑螂的環境條件。

在優化措施方面，雲鯨表示，已在原有擋板結構基礎上做了優化，後續機型會在塵盒與地面側增加擋片，起到物理阻隔作用。且已在App端增加主動維護提醒，增設塵盒濾網及集塵袋壽命統計功能，耗材到期後自動推送更換提醒等。公司還表示在多個領域進行了優化，如優化維修指引與流程，盡量降低用戶的維修成本與時間成本。