美掃地機械人鼻祖iRobot陷財務危機？曝欠深圳代工廠3.5億美元

美國消費機械人巨頭iRobot被曝陷入嚴重財務危機。截至11月24日，該公司欠深圳代工廠杉川機械人超3.5億美元，而其現金儲備僅剩2480萬美元，已處於技術性破產邊緣，雙方正在協商後續還款方式。



12月1日，iRobot官網披露提交給美國證券交易委員會的文件顯示，公司正陷入嚴重流動性危機與債務違約風險。文件指出，iRobot的主要合同製造商Picea透過其子公司Santrum收購了總額1.91億美元的未償還貸款，成為iRobot的主要債權人。

iRobot曾經是美國掃地機械人的龍頭。（iRobot官網擷圖）

據了解，這家名為Picea的債權人，實際是來自深圳的供應商深圳市杉川機械人有限公司（杉川），全球高端掃地機械人每10台中有3台來自這家公司。

iRobot是由美國麻省理工學院教授羅德尼·布魯克斯（Rodney Allen Brooks）等人於1990年創立的，曾是全球消費機械人領域先驅，2002年iRobot推出的Roomba掃地機械人被視為是掃地機械人的「鼻祖」。iRobot創始團隊除掃地機械人外，更研發實用性廣泛的機械人產品，涉足軍用機械人、災難救援機械人，以及福島核電站特種機械人等領域。

公開財報顯示，iRobot2022年營收同比下降24%至11.834億美元，淨利潤由盈轉虧，錄得2.863億美元虧損。其中，歐洲、中東及非洲市場收入下滑43%，美國下降18%，日本下降6%，中國市場亦面臨本土清潔電器品牌的激烈競爭。

目前iRobot正與杉川就債務解決方案「積極磋商」。業內普遍認為杉川的介入是iRobot「唯一可能的生存機會」，但也意味著公司控制權將落入大陸企業手中。

據《每日經濟新聞》報導指出，12月4日至5日曾通過公開渠道向杉川集團致電併發送採訪郵件，但截至發稿暫未獲得回應。

iRobot的市佔率不斷下跌。（iRobot）

iRobot在中國市場節節敗退

今年9月，國際數據公司（IDC）發布的《全球智能家居清潔機械人設備市場季度追蹤報告（2025年第二季度）》顯示，上半年全球掃地機械人累計出貨量達1,126.3萬台，同比增長16.5%。全球市佔率前五名中，中國品牌佔四席：石頭科技以20.7%居首，科沃斯13.9%、追覓12.3%、小米10.1%，僅iRobot以7.9%為非中國品牌。報道指，中國品牌合計已拿下57%的全球份額；若計入非頭部廠商，份額更高。

而在美國掃地機械人市場，iRobot一度擁有超過80%市佔。但在 IDC 諮詢2025年第二季發布的報告中，iRobot在全球的市佔率已跌至7.9%。

全球掃地機械人市場份額佔比榜單。

報告顯示，iRobot2002年推出首款掃地機械人、2005年登陸納斯達克；Euromonitor數據顯示其2012年全球市佔一度超過80%。

但iRobo近年在中國企業的競爭下節節敗退，2022年經營一度陷入困難，當年時亞馬遜提出收購計劃，但因反壟斷審查失敗。之後iRobot裁員350人，佔總人數的31%，CEO辭職財務狀況進一步惡化，股價由高位197美元跌至3.14美元，市值不足1億美元。與此同時，中國品牌憑藉產品性能與用戶體驗快速提升，持續擴大戰果。

小米掃地機器人（小米商城）

《每日經濟新聞》採訪清潔電器業資深專家游丹尼，他表示，iRobot 從高處跌落，核心原因是清潔電器近些年高速發展，而iRobot未能及時跟上產業的發展節奏，尤其是疫情期間，iRobot 和中國產業的發展基本脫節。

在這段時期，清潔電器產業湧入大量資金，科沃斯、追覓、石頭等中國清潔電器企業高速成長，推動掃地機械人快速更新迭代，疫情過後，產業呈現高速發展，反觀iRobot，不論是技術還是產品，整體上都相對落後了。