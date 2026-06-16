世界盃2026｜佛得角靠中國圓夢？內媒：援建國家體育館創足球奇蹟

今天凌晨，世界盃爆出了開賽以來的最大冷門：全隊身價超過12億歐元的豪門西班牙隊，被只有50多萬人口，全隊身價5000萬的非洲小島國佛得角（Cape Verde）逼和。



《每日經濟新聞》發表以「55萬人口火山島國佛得角首闖世界杯：中國援建球場托舉足球奇跡，中文改變普通人命運，華人商店開到最偏遠角落」為題的文章，文中指出，「這場『冷門奇跡』的背後，是中佛兩國跨越半個世紀的深厚合作：從基礎設施到經貿往來，再到人文交流，「看得見、用得上』的中國力量，正托舉起這座大西洋島國。」



佛得角門將禾仙夏一夜間成為國家英雄。（路透社）

佛得角在非洲區外圍賽以小組首名晉級，展現強大韌性。（Getty Images）

世界盃出線生死戰：在中國援建球場「立功」

《每日經濟新聞》報道指出，佛得角男足，在2025年的世界盃非洲區預選賽中一路披荊斬棘。2025年10月14日，佛得角在主場以3比0完勝斯威士蘭，歷史性鎖定世界盃入場券。而這場讓全國陷入狂歡的關鍵出線之戰，其舉辦場地正是位於首都普拉亞（Praia）的「普拉亞國家體育場」。

普拉亞國家體育場。（每日經濟新聞）

該體育場佔地9.4萬平方米、可容納1.5萬名觀眾，是由中國政府援助、華山國際工程公司承建，並於2013年正式移交。在該球場建成前，佛得角自1975年獨立以來，長年面對資源匱乏、國土分散的困境，國內甚至沒有一座符合國際標準的體育設施。時任佛得角總理內韋斯曾感慨表示：「這是中國幫我們實現的夢想，體育場是佛得角獨立以來最大的工程項目之一。」

對於資源短缺的島國而言，大型體育場的「養場」成本往往是一大難題。然而，中方的援助並未隨着2013年交鑰匙而結束。

據悉，中方對該體育場的技術支持和維護小組至今從未間斷。就在2025年，項目已啟動第三期技術援助合作，由11名中國專家組成的技術團隊進駐當地，開展為期三年的運維和培訓工作。正是有賴於中方「售後服務」的長期保障，球場草皮與設施始終維持在頂級國際賽事標準，讓佛得角國家隊擁有了穩定、高質素的「魔鬼主場」，成為近年搶分的堅實後盾。

當地工作生活八年、全程見證了佛得角國家隊衝進世界盃的佛得角大學孔子學院公派教師孔晴晴，向《每日經濟新聞》記者描述了當地的狂熱氛圍。

世界盃開始，佛得角到處都掛滿國旗。（每日經濟新聞）

孔晴晴說道，晉級之夜後，在佛得角校園和社區裏，學生和鄰居們談論足球的焦點已從歐洲球會轉向了本國國家隊。他們會驕傲地介紹國家隊球員的成長經歷，「我們進入世界盃了」成為最高頻的自豪表達。

孔晴晴指出，「這座體育場的利用率頗高，尤其是涉及國家隊比賽的時候，當地民眾參與熱情非常高。它承載著當地民眾無數的體育記憶。」，她表示，作為國家隊主場，該球場激發了民眾的足球熱情與民族自豪感。

2026年6月15日，2026世界盃分組賽，佛得角成功逼和西班牙，佛得角門將禾仙夏（Vozinha）在賽後慶祝。（Reuters）

「看得見、用得上」的中國力量：中國援建國民議會大廈、政府大樓

除了體育場，中國還為佛得角援建了國民議會大廈、政府大樓、泡衣嶗水壩等多個項目，這些基礎設施早已融入當地居民的日常生活。對此，孔晴晴用六個字概括了中國援建項目的特點——「看得見、用得上」。她舉例說明：「國家禮堂會舉辦春節聯歡晚會；普拉亞中心醫院是全國的醫療中心。」

佛得角國民議會大廈。（每日經濟新聞）

上海外國語大學中東研究所副教授、非洲阿拉伯國家研究項目執行主任趙軍也指出，這類項目體現了中非合作「真實親誠」的理念：「不僅是物理空間的建造，更承載了技術轉移，就業創造和民生改善等多重功能，是中非命運共同體的生動實踐。」

恰逢建交50周年 華人商店開到最偏遠角落

佛得角首登世界盃舞台的2026年，恰逢中國與佛得角建交50周年。隨着中佛關係在2024年提升為戰略夥伴關係，兩國在經貿與人文領域的交流亦日益頻繁。

這種融合不僅體現在宏大的基建上，更體現在民間貿易中。曾到當地旅遊的背包客小麗（化名）向記者感歎道：「每個偏遠的島和島上偏遠的鎮子，都能看到中國人開的百貨超市。」

在旅遊期間，小麗還結識了一位來佛得角十多年、專門做船員生意的中餐館老闆，恰好碰到了兩艘在塞拉利昂外海打魚六七年、順道過來的中國漁船。

另一位遊客溫迪（化名）也在當地留意到，佛得角街頭隨處可見「中國製造」的電動三輪車。孔晴晴亦補充道，一些華商不僅能夠用葡語交流，也能說佛得角克里奧爾語，和當地顧客相處得非常自然。

佛得角街頭的中國製造三輪車。（每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報道，2025年，中佛貿易額1.16億美元，同比增長2.7%。由於地理相距甚遠、佛得角市場容量小等因素，中、佛兩國間只能進行小額貿易，用現匯結算。近年來，中國對佛得角出口商品主要類別包括：機器、工具、電子材料及零件，普通金屬及其製品，石膏、水泥、石棉、雲母及類似材料製品，蔬菜產品等。

與經貿往來同步升溫的，還有語言和文化的深層交流。孔晴晴說，中文已從一種「興趣愛好」逐漸變成具有重要價值的語言技能，愈來愈多的學生把中文作為未來發展的工具，希望獲得赴華留學機會，或從事與中國有關的工作。

孔子學院學生Eliane Monteiro Moniz（中文名「蘭心」）17歲時在孔院興趣班接觸中文並產生濃厚興趣；20歲，她進入佛得角大學漢語言專業就讀本科；23歲赴廣東外語外貿大學交換半年；24歲應屆畢業時便進入中國駐佛得角大使館工作。她的人生軌跡因中文學習而改變。

佛得角大學（新校區也是中國援建項目）。（每日經濟新聞）

孔晴晴指出，過去當地人對中國的印象大多停留在「中國很遠」或「中國製造」等概念上。如今，隨著這些地標性建築的高頻使用，加之中企和華人商店帶來琳琅滿目的中國商品，人們對於中國的認識更加全面，也更加立體。「現在不少年輕人會主動詢問中國大學、中國科技發展、中國高鐵、人工智能等話題。」

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在世界盃決賽周期間，佛得角各地社區、酒吧和校園紛紛舉行集體觀賽活動。孔晴晴表示，她也參與其中。在她看來，足球不僅是娛樂，更是融入社會的重要方式。在當地生活多年，她頻繁見到華人與當地居民因足球產生交流。

孔晴晴表示，她也將參與其中。在她看來，足球不僅是娛樂，更是融入社會的重要方式。在當地生活多年，她頻繁見到華人與當地居民因足球產生交流，她認為「這種由體育激發的情感共鳴，正是中佛民間友好的真實寫照。」