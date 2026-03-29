深圳學生因噪音大請求學校「拆除鳥巢」　校長：理解但不能答應

近日，「深圳一校長給高三學生的回信」引發熱議。



據消息，深圳寶安中學（集團）高中部一名高三學生因備考期間受校園鳥鳴干擾，寫信請求學校「拆除鳥巢」。

深圳寶安中學一高三學生因備考期間受校園鳥鳴干擾，寫信請求學校「拆除鳥巢」。（示意圖/unsplash@ffrige）

校長「拒拆鳥巢」並公開回應：

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然而，該校黨委書記、校長袁衛星並未簡單採納訴求，而是通過一封公開回信，肯定了學生文字中的詩意，並藉此上了一堂「生命教育課」：

第一，生命自有其節律。鳥鳴是鳥兒求偶、呼應同伴的天性表現，世界不會因人類活動而改變運行節奏，學會與萬物共存是成長必修課。

第二，干擾亦是風景。未來回憶高三時，這些鳥鳴可能成為獨特的青春印記，生命的韌性恰是在應對不適中培養。

第三，學會與萬物對話。校園綠樹成蔭的生態環境正是鳥類選擇棲息的原因，鳥鳴既是干擾，也是可被接納的校園生態組成部分。

同時他明確表示——關於「拆除鳥巢」的請求，我理解你的急切，但我不能答應你。不是因為我不體諒你們的辛苦，而是我希望你們能明白：

教育的終極目標，不是讓世界適應我們，而是讓我們學會與世界相處。

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袁衛星還向學生提出建議：可將鳥鳴視為自然的「白噪音」或「黃昏音樂會」，在備考間隙學會調節與放鬆。他強調，高考雖是人生重要節點，但培養尊重生命、理解萬物、與不適共處的能力，才是人工智能時代更持久的人生財富。

對於高三學生的來信以及校長的回覆，有網友表示，該同學的訴求可以理解，也有網友認為，鳥鳴的陪伴也是一種獨特回憶。

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