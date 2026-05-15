奧運冠軍楊威發片訴苦：一家六口｢蝸居｣香港400呎單位　引發熱議

5月14日，前體操奧運冠軍楊威發布影片，講述兒子楊陽洋在港求學的租樓困境，相關話題迅速登上微博熱搜，網友反應不一。



楊威是中國體操標誌性運動員，2008年北京奧運會體操男子個人全能、男子團體雙料冠軍，2000年悉尼奧運會同樣助力中國隊拿下男團金牌，職業生涯榮譽滿載。他與同為體操運動員的妻子楊雲育有三個孩子，長子楊陽洋（本名楊文昌）因綜藝被大眾熟知，另有一對雙胞胎女兒。此次為陪兒子赴港讀書，一家六口共同居住，加上隨行老人，全員擠在香港一個40多平方米（約400多呎）的單位。

楊威在影片中坦言，其所住單位空間極度侷促。（截取自抖音@楊威）

楊威發影片講述兒子楊陽洋在港求學的租樓困境：

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楊威在影片中坦言，這個小戶型單位空間極度侷促，日常居住堪稱「前胸貼後背」，他與妻子楊雲擠在一張1米2的小床上，外母帶着雙胞胎女兒睡在一個不到10平方米（約100多呎）的房間，還需加一張氣墊床才能夠睡；兒子楊陽洋則睡在客廳沙發上。楊威無奈表示，早上全家刷牙洗漱都要排隊。

如今租約即將到期，還面臨房東大幅漲租的壓力。他陷入兩難抉擇：要麼咬牙續租承擔更高成本，要麼讓楊陽洋入住學生公寓，既能節省開支，也能鍛鍊孩子獨立性，卻又放心不下孩子的安全問題，無奈發文向網友求助建議。

值得注意的是，就在影片發布的第二天（5月15日），楊威與楊雲的官方賬號已開啟直播帶貨。

影片發布的第二天（5月15日），楊威與楊雲的官方賬號已開啟直播帶貨。（羊城晚報提供）

此事發酵後，網友態度明顯分化。

部分網友共情陪讀家庭的空間侷促、教育投入的現實壓力，理解父母對子女的牽掛：

「奧運冠軍也不是什麼大富豪，兩個女兒還在學體操，花費也大，能理解。楊威還分享過普通家庭如何託舉孩子，還是很有參考價值的。」

「再光鮮的身份，在教育和現實生活面前，都要妥協。天下父母皆是同理，為了孩子的未來，再苦再擠的生活，也願意咬牙堅持。」



也有部分網友表示難以共情，認為楊威身為奧運冠軍，自身收入與家底遠優於普通大眾，此次蝸居是主動為子女教育選擇的赴港陪讀之路，並非普通人被迫面對的生存困境，即便居住緊湊，也和普通工薪階層的壓力有着本質區別，很難產生真正的情感共鳴。