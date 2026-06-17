山東投資3億北斗工程設備底座｢一掰即碎｣　山東發改委介入調查

綜合內媒報道，山東省投資近3億元（人民幣，下同）的北斗監測系統設備底座被舉報部分設備強度未達標，底座一掰即碎。6月17日，山東發改委發佈情況通報稱，將對項目質量開展全面檢測，相關調查結果將及時向社會公布。



散落的混凝土塊用手即可輕易掰開。（大河報）

《大河報》報道，舉報者劉先生反映，位於山東省濟濰高速沿線的「北斗高精度重大新基建智慧監測系統」項目，存在嚴重質量問題。

據報道，該監測設備的底座附近散落的混凝土塊用手即可輕易掰開。另有多處監測設備的底座內部被大塊碎石填滿，僅在表面塗抹了一層薄薄的石屎作偽裝，未遵循標準工藝進行整體鋼筋混凝土澆築。

山東造價3億北斗工程設備底座石頭一掰就碎。（大河報）

山東造價3億北斗工程設備底座石頭一掰就碎。（大河報）

該項目總投資3億元，主要任務是利用北斗定位技術對山東省內的山體滑坡等進行實時監測。項目承建山東高速信息集團方回應稱，5000套設備的施工是陸續進行的，並強調所有工程很難從一開始就100%合格，只要在驗收前達到水平要求就可以。

多處底座未遵循標準工藝進行整體鋼筋混凝土澆築。（大河報）

部分底座內部被大塊碎石填滿，僅在表面塗抹了一層薄薄的混凝土作偽裝。（大河報）

部分底座內部被大塊碎石填滿，僅在表面塗抹了一層薄薄的混凝土作偽裝。（大河報）

山東發改委介入調查

「山東省發展和改革委員會」微信公眾號發佈情況通報稱，當地已組成聯合調查組進駐現場核查，並委託第三方專業機構對項目施工質量開展全面檢測。相關調查結果將及時向社會公布。